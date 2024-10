Xiaomi bereitet Produktfeuerwerk vor: In wenigen Tagen ist es soweit

Xiaomi wird in Kürze nicht nur die neue Xiaomi-15-Serie vorstellen. Auch die nächste Version von HyperOS, das Pad 7 und das Band 9 Pro werden erwartet. Bei den Xiaomi-Handys gibt es eine echte Premiere.

Xiaomi-Event: Viele neue Produkte

Am 29. Oktober 2024 wird Xiaomi eine ganze Reihe neuer Produkte vorstellen. Im Mittelpunkt des Interesses dürften dabei das Xiaomi 15 und das Xiaomi 15 Pro stehen. Es sollen die ersten Smartphones überhaupt sein, die mit dem neuen Super-Chip Snapdragon 8 Elite von Qualcomm ausgestattet sind – bis zur Markteinführung der Handys in Europa wird es aber noch dauern. Neben der Hardware wird auch die neue Version des Betriebssystems Xiaomi HyperOS 2.0 ein Highlight der Veranstaltung sein.

Xiaomis HyperOS 2.0 soll vor allem durch drei große Neuerungen punkten: HyperCore, HyperConnect und HyperAI. Diese neuen Technologien sollen unter anderem eine schnellere Grundperformance, eine bessere Vernetzung zwischen verschiedenen Geräten und intelligente KI-Interaktionen ermöglichen, so der Hersteller. Was genau Xiaomi mit HyperOS 2.0 vorhat, werden wir dann in Kürze erfahren.

Neben neuen Smartphones wird auch das Xiaomi Pad 7 inklusive einer Pro-Variante erwartet. Gerüchten zufolge wird das Pad 7 ein 11,16-Zoll-Display mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz besitzen – ein Upgrade gegenüber dem Vorgängermodell. Angetrieben wird das Tablet vermutlich von einem Snapdragon 7 Plus Gen 3, während die Pro-Version auf den stärkeren Snapdragon 8s Gen 3 setzt. Für Nutzer, die Wert auf schnelle Ladezeiten legen, wird das Pro-Modell 67 Watt Fast Charging bieten, während das Standardmodell immerhin 45 Watt unterstützt.

Neuer Fitness-Tracker Xiaomi Band 9 Pro erwartet

Auch das Xiaomi Band 9 Pro wird auf der Veranstaltung erwartet. Es wird wohl als Nachfolger des Smart Band 8 Pro vermarktet und soll ein leicht gewölbtes Display bieten, um die Ablesbarkeit und den Bedienkomfort zu verbessern (Quelle: FoneArena.com). Viel mehr ist über den Fitness-Tracker noch nicht bekannt.

Wir haben uns zuletzt das Xiaomi 14T Pro genauer angeschaut:

