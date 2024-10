Galaxy A56: Samsung zündet beim Nachfolger des A55 den Turbo

Samsung hat mit dem Exynos 1580 still und heimlich einen neuen Chip vorgestellt. Dieser steht zwar nicht so sehr im Fokus wie die High-End-Ausführungen, wird dafür aber in einem der wichtigsten Smartphones des kommenden Jahres zum Einsatz kommen. Das Galaxy A56 dürfte dadurch spürbar schneller werden.

Samsung Exynos 1580 für Galaxy A56 vorgestellt

Obwohl das Galaxy A56 erst im kommenden Jahr eingeführt wird, hat Samsung bereits jetzt mit dem Exynos 1580 einen neuen Chip enthüllt, der genau in diesem Smartphone verbaut sein dürfte. Samsung verspricht eine höhere CPU- und GPU-Leistung. Ein Zuwachs von bis zu 37 Prozent gibt das Unternehmen an. Gleichzeitig soll sich die Effizienz des Chips um 20 Prozent verbessert haben (Quelle: Samsung).

Früheren Gerüchten zufolge will Samsung das Galaxy A56 erstmals auch mit KI-Features ausstatten, die es bisher nur in S-Klasse-Smartphones gibt. Entsprechend wurde auch die Leistung der NPU (Neural Processing Unit) deutlich erhöht. Der KI-Beschleuniger dürfte dafür sorgen, dass viele neue Funktionen auf dem Smartphone ausgeführt werden können.

Neben der höheren Leistung und mehr KI-Möglichkeiten bringt der neue Exynos 1580 weitere Verbesserungen mit. So sind nun Kamerasensoren mit einer Auflösung von bis zu 200 MP möglich. Zudem werden Displays mit bis zu 144 Hz unterstützt.

Samsung Galaxy A56 erscheint 2025

Obwohl der neue Chip für das Galaxy A56 ein starkes Upgrade im Vergleich zum Chip des Galaxy A55 (Test) ist, heißt es noch lange nicht, dass Samsung auch das volle Potenzial ausreizen wird. Es ist nicht damit zu rechnen, dass das Galaxy A56 plötzlich eine 200-MP-Kamera und ein 144-Hz-Display erhält. Gleiches gilt für die KI-Möglichkeiten.

Was das Galaxy A56 wirklich zu bieten hat, erfahrt ihr zudem erst in einigen Monaten. Die neue A-Klasse von Samsung wird vermutlich erst im März 2025 enthüllt. Bis dahin dürften noch viele weitere Details auftauchen.

