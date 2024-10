Apple-Flop: Diese iPhone-16-Modelle kommen überhaupt nicht gut an

Apple hat mit dem iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max insgesamt vier neue Smartphones eingeführt. Das Unternehmen hat sich großes Interesse an den neuen Modellen erhofft. Besonders für eine sonst sehr beliebte Ausführung sieht es aber schlecht aus. Schon jetzt muss Apple die Erwartungen drastisch senken.

iPhone 16 kommt schlechter an als erwartet

Die Erwartungen von Apple an die neuen iPhone-16-Modelle sind sehr hoch. Immerhin hat das Unternehmen eine neue Kamera-Taste und KI-Features vorgestellt. Zumindest die Taste könnt ihr schon nutzen, bei der Künstlichen Intelligenz steht besonders in Deutschland noch ein großes Fragezeichen dahinter. Jetzt soll Apple nachjustiert haben.

Die Neuerungen der iPhone-16-Modelle erzeugen wohl viel weniger Interesse als erwartet. Deswegen hat Apple selbst die Bestellungen für die kommenden drei Quartale um insgesamt 10 Millionen Stück reduziert. Apple geht also auch nicht davon aus, dass es sich um ein kurzfristiges Absatzloch handelt, sondern um ein dauerhaft geringeres Interesse an den neuen iPhones (Quelle: 9to5mac).

iPhone 16 Pro (Max) kommt gut an

Betroffen von der Reduzierung sind aber nur das iPhone 16 und iPhone 16 Plus. Diese kommen nicht ganz so gut an, wie sich Apple das ausgerechnet hat. Die Pro-Modelle verkaufen sich hingegen wie bei den Vorgängern sehr gut. Für Apple dürfte das am Ende zählen, denn so verdient das Unternehmen durch die viel höheren Preise pro Smartphone mehr.

Gut ist die Entwicklung trotzdem nicht. Im Idealfall sollen sich die Erwartungen immer erfüllen und die Verkaufszahlen bei der neuen Generation steigen. Dass Apple jetzt weniger iPhone 16 und 16 Plus verkauft, dürfte dem Hersteller nicht gefallen. Auch die Zulieferer haben dadurch mit Einbußen zu kämpfen, denn sie müssen ihre Lieferungen an Komponenten entsprechend auch senken.

Das ist die bessere Alternative zum iPhone 16:

