Galaxy S25: Deutsche Samsung-Fans können aufatmen

Alle Modelle des Galaxy S25 sollen auf den neuen Snapdragon 8 Elite setzen – und Exynos ist raus. Für Samsung-Fans könnte das die beste Nachricht des Jahres sein, denn der hochgelobte Qualcomm-Chip soll weltweit in jedem Handy der Serie stecken.

Samsung: Nur noch Snapdragon im Galaxy S25

Samsung wird bei der Galaxy-S25-Serie komplett auf den neuen Top-Chip von Qualcomm setzen. Ein bekannter Leaker will herausgefunden haben, dass sowohl das Galaxy S25 als auch die Plus- und Ultra-Varianten weltweit mit dem Snapdragon 8 Elite ausgestattet sein werden. Damit verabschiedet sich Samsung – zumindest bei seinen Flaggschiffen – von den hauseigenen Exynos-Chips, die in der Vergangenheit häufig in europäischen Modellen verbaut wurden.

Ursprünglich hatte Samsung wohl geplant, den Exynos 2500 in manchen Varianten des Galaxy S25 einzusetzen. Qualitätsprobleme bei der Produktion der Chips sollen jedoch der Grund für die aktuelle Kehrtwende sein, heißt es. Neben dem Exynos wird auch der Mediatek Dimensity 9400 nicht in der neuen Galaxy-S25-Serie zum Einsatz kommen (Quelle: Ice Universe bei Twitter/X).

Noch in diesem Jahr hatte Samsung beim Galaxy S24 und S24 Plus in den meisten Ländern auf den Exynos 2400 gesetzt. Lediglich in Nordamerika und China kamen Snapdragon-Chips zum Einsatz. Nur das Ultra-Modell war weltweit mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet. Mit der kompletten Umstellung auf Qualcomm-Chips würde Samsung nun auf Kundenwünsche reagieren.

Snapdragon 8 Elite vor Apple A18 Pro?

Dass Samsung nun anscheinend ganz auf Qualcomm setzt, ist für viele Fans sicherlich ein Gewinn. Schon die Benchmark-Ergebnisse des Snapdragon 8 Elite versprechen einiges: In Sachen CPU-Leistung kommt er an den Apple A18 Pro heran, die GPU ist anscheinend sogar deutlich schneller und energieeffizienter. Wer sich also für eines der Galaxy-S25-Modelle entscheidet, kann mit deutlich mehr Leistung und längerer Akkulaufzeit rechnen.

Im Video: Das kann der Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite vorgestellt

