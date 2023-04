Xiaomi hat mit dem Smart Band 8 seinen neuesten Fitness-Tracker präsentiert. Technisch hat sich wenig geändert, optisch hingegen umso mehr. Deutlich mehr Armbänder stehen bereit und der Tracker kann sogar an den Füßen getragen werden, um das Training noch präziser zu tracken.

Xiaomi stellt Fitness-Tracker Smart Band 8 vor

Bei einem Event hat der chinesische Hersteller Xiaomi nicht nur ein neues Handy und Tablet vorgestellt, sondern auch einen Nachfolger des Smart Band 7 im Gepäck gehabt. Xiaomi hat sich hier vor allem für ein Upgrade des Designs und des Zubehörs entschieden. Ein Leistungssprung bei der Hardware ist hingegen ausgeblieben.

Neu ist, dass Xiaomi einen Schuh-Clip anbietet, womit das Smart Band 8 an den Füßen angebracht werden kann. So sollen sich beim Laufen generierte Daten noch präziser aufnehmen lassen. Darüber hinaus steht eine Halskette für den Tracker bereit, falls das smarte Band nicht am Handgelenk getragen werden soll.

Falls sich Nutzer doch für die klassische Trageweise entscheiden, haben sie die Wahl zwischen einigen Armbändern. Beim Material stehen Leder, Metall und Silikon bereit. Das neue Double-Tour-Armband wird gleich doppelt um den Arm gewickelt.

Das Armband steht in vielen Farben bereit ( (Bildquelle: Xiaomi)

Ein Herzfrequenz- und ein SpO2-Sensor sind mit von der Partie. Schlaf- und Zyklus-Tracking werden unterstützt. Ganze 150 Sportmodi lassen sich abrufen (Quelle: Xiaomi bei Weibo).

Wie beim Vorgänger bleibt es bei einem länglichen und abgerundeten AMOLED-Display, das auf 1,62 Zoll bei einer Auflösung von 490 x 190 Pixel und einer Bildwiederholrate von 60 Hz kommt. Die maximale Helligkeit wird von Xiaomi mit 600 Nits angegeben.

Der Akku kommt auf 190 mAh und soll bei normaler Nutzungsweise laut Hersteller bis zu 16 Tage durchhalten. Für den Ladevorgang benötigt er rund eine Stunde. Die Kommunikation zum begleitenden Handy läuft über Bluetooth 5.1. Eines der Modelle verfügt über einen NFC-Chip.

Wir haben uns zuletzt das Xiaomi Smart Band 7 Pro angesehen:

Xiaomi Smart Band 8 vorerst nur in China

Das Smart Band 8 steht in China ab umgerechnet 32 Euro bereit. Mit NFC fallen etwa 37 Euro an. Ob und zu welchem Preis der Fitness-Tracker auch in Europa angeboten wird, hat Xiaomi noch nicht erklärt.

