Wer beim Kauf eines iPhone 15 sparen möchte und deshalb nur zum regulären Modell greift, der wird von Apple in diesem Jahr reichlich „beschenkt“. Jetzt wird bekannt, dass ein weiteres, bisher exklusives Pro-Feature den beiden Standardmodellen zuteilwird.

Musste das iPhone 14 (Plus) gegenüber dem iPhone 14 Pro (Max) noch mächtig zurückstecken, so will Apple die beiden Standardmodelle des iPhone 15 in diesem Jahr besonders aufwerten. Schon bekannt war, dass die sogenannte „Dynamic Island“ nicht mehr nur den Pro-Modellen vorbehalten bleibt. Doch nicht nur dieses Pro-Feature gibt Apple nun weiter.

iPhone 15 (Plus): Mattierte Rückseite nicht mehr den Pro-Modellen vorbehalten

Ein neues Gerücht sagt voraus, dass das iPhone 15 und iPhone 15 Plus eine Rückseite aus mattiertem Glas erhält. Damit nähern sich die günstigen Modelle den teuren Pro-Modellen optisch an, denn die besitzen schon jetzt eine solche matte Rückseite aus Milchglas (Quelle: Weibo via MacRumors).

Wichtig zu erwähnen: Die unbekannte Quelle aus den Reihen der chinesischen Mikroblogging-Dienstes Weibo lag bereits bei der Vorhersage des gelben iPhone 14 vor einigen Wochen richtig. Entsprechend glaubwürdig könnte sich auch dieses Gerücht am Ende herausstellen.

Erst die „Dynamic Island“, nun auch die matte Rückseite – zwei neue Pro-Features für die Standardmodelle des iPhone 15:

iPhone 14 Pro – Apple Trailer

Unterschiede gibt es aber nach wie vor beim Rahmenmaterial der iPhone-Modelle. Aus Kostengründen werden iPhone 15 und iPhone 15 Plus daher noch immer ein „Fahrgestell“ aus Aluminium besitzen. Die Pro-Modelle hingegen werden erstmals Titan äquivalent zur Apple Watch Ultra verwenden. Bisher kam an dieser Stelle der schwerere Edelstahl zum Einsatz.

Warten lohnt sich

Schon in der Vergangenheit spendierte Apple sukzessive das eine oder andere Pro-Feature den iPhone-Standardmodellen. Beispielsweise erreichte das mit dem iPhone 11 Pro (Max) eingeführte OLED-Display ein Jahr später mit dem iPhone 12 auch das Standardmodell. Die Kamera des iPhone 11 wiederum bekam damals eine zweite Linse spendiert, ein Feature, welches zuvor dem iPhone XS (Max) vorbehalten war.

Ergo: Wer sich in Geduld übt, der erhält von Apple früher oder später auch als Sparfuchs das eine oder andere Pro-Feature mit dem Kauf eines Standardmodells.

