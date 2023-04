Samsung hat mit dem Galaxy A34 und Galaxy A54 zwei Mittelklasse-Smartphones auf den Markt gebracht, die zwar technisch aufgerüstet wurden, aber auch deutlich mehr kosten. Wer nicht so viel ausgeben möchte, bekommt mit dem Galaxy A24 bald eine günstigere Alternative.

Samsung Galaxy A24 im Galaxy-S23-Design

Samsung verlangt für das Galaxy A34 mindestens 389 Euro und für das Galaxy A54 (Test) wurden mindestens 489 Euro als unverbindliche Preisempfehlung festgesetzt. Ganz schön viel Geld für Mittelklasse-Smartphones, wenn man bedenkt, dass die Vorgänger um die 300 Euro und weniger gekostet haben. Um den Bereich von 300 Euro und weniger abdecken zu können, will Samsung wohl bald das Galaxy A24 einführen. Bei WinFuture sind vorab schon viele Details dazu aufgetaucht.

So soll das Samsung Galaxy A24 aussehen. (Bildquelle: WinFuture

Das Samsung Galaxy A24 orientiert sich optisch wie die anderen A-Klasse-Smartphones am Galaxy S23. Ihr bekommt also die gleiche Optik auf der Rückseite mit den drei einzeln ausgestellten Kamera-Sensoren. An der Front kommt ein 6,5-Zoll-Display zum Einsatz, welches eine Kerbe im Display für die Frontkamera und sehr breite Ränder besitzt. Beim Bildschirm soll es sich um ein Super-AMOLED-Panel mit FHD+-Auflösung handeln. Dieses arbeitet wohl mit 60 Hz. Zumindest wird die Bildwiederholfrequenz nicht erwähnt.

WinFuture geht von einem Preis von um die 200 Euro aus. Dafür bekommt ihr wohl einen MediaTek Helio G99 als Prozessor, 4 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Der Akku fällt mit 5.000 mAh sehr groß aus. Es handelt sich um ein 4G-Smartphone, sodass ihr zumindest bei dieser geleakten Version nicht auf das 5G-Netz zugreifen könnt. Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf. Wie gut die Bildqualität in der Preisklasse wird, muss man abwarten. Als Betriebssystem gibt es nur Android 12.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy A54 vor:

Samsung Galaxy A24 bald offiziell

Laut den geleakten Informationen soll das Samsung Galaxy A24 zunächst für etwa 200 Euro im Mittleren Osten vorgestellt werden. Ob und wann das Galaxy A24 nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt. Es würde aber perfekt zwischen das Galaxy A14 und Galaxy A34 passen.

