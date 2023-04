Samsung hat bei seinen Galaxy-Smartphones und -Tablets einen „Wartungsmodus“, den man über die Einstellungen findet. Wie aktiviert man den Modus und was bringt das?

Samsung Galaxy Facts

Die Option sollte man aktivieren, wenn man sein Samsung-Gerät an eine Werkstatt zur Reparatur gibt. Im Wartungsmodus sind zwar noch alle Einstellungen aufrufbar, der Zugriff auf private Daten wird aber eingeschränkt. So kann man das Galaxy-Gerät in fremde Hände geben, ohne dass man es vorher Zurücksetzen braucht oder befürchten muss, dass sensible Informationen von anderen eingesehen werden können.

Wartungsmodus bei Samsung Galaxy: Wie geht das & was bringt es?

So aktiviert man den Wartungsmodus bei Samsung-Galaxy-Smartphones und -Tablets:

Steuert die Einstellungen-App auf dem Gerät an. Wechselt in den Abschnitt „Akku und Gerätewartung“. Scrollt ganz nach unten. Hier findet ihr die Option „Wartungsmodus“. Einmal ausgewählt, könnt ihr „Aktivieren“ drücken. Die Option „Neustart ohne Protokollerstellung“ lasst ihr deaktiviert. Damit kann die reparierende Person das Fehlerprotokoll einsehen und möglicherweise daraus Probleme ermitteln. Tippt auf die Option „Neu starten“. Damit fährt das Gerät neu hoch und der Wartungsmodus wird aktiviert.

Bei YouTube stellt Samsung das Feature offiziell vor:

Sobald der Sicherheitsmodus aktiviert ist, seht ihr im Bildschirm links oben ein Schraubschlüssel-Symbol. Jetzt könnt ihr das Gerät an einen Reparatur-Service weitergeben, wo es untersucht werden kann. Samsung empfiehlt, die eigenen Daten zur Sicherheit in einem Backup zu speichern. Möglicherweise wird das Gerät schließlich bei der Reparatur vom Service zurückgesetzt.

Android-Kontakte sichern Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy: Wartungsmodus ausschalten

Im Wartungsmodus wird der Zugriff auf alle persönlichen Daten im Gerätespeicher gesperrt. Andere Nutzer können dann nicht mehr auf Bilder, Nachrichten, Anrufverläufe oder Accounts zugreifen. Auch neu installierte Apps lassen sich nicht mehr öffnen, sondern nur noch die vorinstallierten Anwendungen.

Habt ihr das Gerät zurückerhalten oder den Modus nur versehentlich eingeschaltet, könnt ihr ihn so wieder deaktivieren:

Wischt auf dem Startbildschirm von oben nach unten. Ihr seht die Benachrichtigung „Dein Telefon ist im Wartungsmodus“, auf die ihr drückt. Im nächsten Bildschirm drückt ihr auf „Beenden“. Bestätigt mit „Neu starten“. Das Smartphone oder Tablet fährt herunter und startet wieder im normalen Zustand. Jetzt müsst ihr das Gerät mit der PIN oder einer anderen eingerichteten Methode entsperren.

Alternativ steuert ihr wie oben beschrieben das Menü „Akku und Gerätewartung“ auf, um dort die Option für den „Wartungsmodus“ aufzurufen. Das Feature war zum Start auf den Geräten der Samsung-Galaxy-S22-Reihe verfügbar und wird nach und nach für weitere Galaxy-Smartphones und -Tablets ausgerollt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.