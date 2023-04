Samsung hat mit dem Galaxy S23 Ultra einen unglaublichen Erfolg. Die meisten Käuferinnen und Käufer entscheiden sich für das beste und teuerste Smartphone des südkoreanischen Herstellers. Beim Galaxy S24 Ultra soll aber trotzdem gespart werden. Eine Kamera soll wegfallen. Das muss aber nicht schlecht sein.

Samsung Galaxy S24 Ultra ohne zweite Zoom-Kamera

Samsung verbaut in allen Galaxy-S23-Smartphones Zoom-Kameras, die eine optische Vergrößerung ermöglichen. Im Ultra-Modell ist zusätzlich noch eine Periskop-Kamera vorhanden, die die normale Zoom-Kamera erweitert. Das Ultra-Modell hat also zwei Zoom-Kameras, die einen deutlich größeren Bereich abdecken und so verlustfreier vergrößern können. Genau das könnte sich ändern – zumindest auf dem Papier. Eine Kamera soll wegfallen.

Laut neuesten Informationen könnte Samsung nämlich auf die normale 3x-Zoom-Kamera verzichten. Stattdessen soll eine neue Periskop-Kamera zum Einsatz kommen, die den gesamten Zoom-Bereich bis 150x abdeckt. Samsung soll also die vierte Kamera entfernen, würde mit der neuen Periskop-Kamera aber eine neue Generation von Zoom-Kamera verbauen, die im Idealfall eine bessere Bildqualität bietet (Quelle: Ice Universe)

Die meisten Smartphone-Hersteller entscheiden sich für diese Lösung. Wenn die Fähigkeiten der neuen Periskop-Kamera den gesamten Zoom-Bereich abdecken kann, dürfte die Vergrößerung dann auch deutlich sauberer verlaufen und eine konstantere Bildqualität liefern, da nicht mehr zwischen zwei oder drei Sensoren gewechselt werden muss. Wie gut die Bildqualität aber wirklich wird und ob Samsung tatsächlich auf die zweite Zoom-Kamera verzichtet, wird man abwarten müssen.

Im Video zeigen wir euch die Fähigkeiten der Zoom-Kamera:

Samsung Galaxy S24 Ultra mit weiteren Neuerungen

Neben den Informationen zur Zoom-Kamera des Galaxy S24 Ultra sind auch weitere Details durchgesickert. Samsung soll im nächsten Top-Modell ein 144-Hz-Display verbauen. Bisher sind 120 Hz im Einsatz. Das könnte für eine noch flüssigere Darstellung sorgen. Außerdem soll wieder der Exynos-Prozessor von Samsung zum Einsatz kommen. Ob das gut geht, nachdem der Qualcomm-Chip in den Galaxy-S23-Smartphones überzeugt hat, wird sich erst noch zeigen müssen.

