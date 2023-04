Immer wieder kommt es vor, dass Dialoge in Filmen zu leise sind, während Hintergrundmusik und -Geräusche einem die Ohren wegfliegen lassen. Mit einer neuen Option will Amazon gegen das Problem bei Prime-Video-Inhalten angehen.

So kann man in den Audio-Optionen bei Prime-Video-Filmen den „Dialog-Boost“ aktivieren.

Amazon Prime Video: Dialog-Boost aktivieren – so gehts & das bringts

Die Dialog-Boost-Option lässt sich direkt während der Wiedergabe aktivieren, indem man die Ton-Optionen ansteuert. Neben den verschiedenen Sprachoptionen findet man hier auch die „Dialog Boost“-Einstellung. Dabei kann man zwischen einer „mittleren“ und „hohen“ Boost-Optimierung auswählen („English Dialogue Boost: High“ und „Englisch Dialogue Boost: Medium“).

Zum Start ist das Feature aber auf wenige Inhalte im Video-Programm von Amazon beschränkt. Man findet das Boost-Feature nur bei einigen Prime-Video-Originals, etwa der Jack-Ryan-Serie, „The Marvelous Mrs. Maisel“ oder „Beautiful Boy“ und zudem nur bei der englischen Sprachausgabe. Je nachdem, wie das Feature aufgenommen wird, sollte es aber zukünftig auch in weiteren Sprachen und zusätzlichen Inhalten verfügbar sein (TIpp: So kann man die Sprache bei Prime-Video ändern).

Mit Dialog-Boost Gespräche in Filmen besser verstehen

Ob es die Auswahl bei einem Inhalt gibt, seht ihr bereits in der Übersicht der verschiedenen Spracheinstellungsmöglichkeiten auf der Detailseite eines Films oder einer Serie. Die Option kann man bei allen Geräten auswählen, mit denen sich Prime-Video-Inhalte abspielen lassen. Den leisen Ton kann man also bei Gesprächen nicht nur bei der Wiedergabe im Browser, sondern auch in Amazon-Video-Apps auf Fire TV, Smartphones & Co. regulieren.

An anderer Stelle erklären wir, warum es überhaupt zu solchen Unterschieden in der Lautstärke der Dialoge und anderer Geräusche in Filmen kommt und was man sonst noch dagegen tun kann.

Die Boost-Funktion ist primär für eine barrierefreie Nutzung vorgesehen, dürfte aber für alle Nutzer eine willkommene Einstellungsmöglichkeit sein, wenn man Dialoge in Filmen und Serien schlecht versteht.

ARD und ZDF bieten mit der „Klaren Sprache“ ebenfalls seit einiger Zeit eine bessere Dialogerkennung für eigene Streaming-Inhalte an.

