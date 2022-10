Wenn Apple als die günstigere Variante gilt, dann hat sich Google vielleicht etwas verkalkuliert: Für ein besonderes Armband der Pixel Watch möchte Google 129 Euro haben, obwohl sich Apple bei einem vergleichbaren Produkt schon mit 99 Euro zufriedengibt. Ein anderes Armband lässt sich Google sogar mit 199 Euro bezahlen.

Pixel Watch: Zubehör teils teurer als bei Apple

Mit der Pixel Watch hat Google gerade seine erste eigene Smartwatch veröffentlicht. Ein Blick auf das Zubehör verrät, dass sich der Konzern mitunter bei Apple orientiert hat, wenn es um die Preise von Armbändern geht. Zwar kostet das Zubehör für die Apple Watch oft mehr, doch zumindest bei einem Armband hat Google Apple sogar übertroffen.

Google bietet sein Milanaise-Armband für die Pixel Watch für 129 Euro an (Quelle: Google Store). Kunden erhalten einen Magnetverschluss und können aus drei Farben wählen. Bei Apple gibt es das Armband ebenfalls in drei Farben, allerdings fallen hier 99 Euro an.

Auch die weiteren Armbänder für die Pixel Watch sind keine Schnäppchen. Für das Edelstahl-Kettenarmband, das in zwei Farben zu bekommen ist, verlangt Google ganze 199 Euro. Günstig wirkt der Preis nur dann, wenn das Apple-Äquivalent angeschaut wird. Apple will hier gleich 349 Euro haben – das ist fast so viel, wie die WLAN-Variante der Pixel Watch selbst kostet.

Mehr zur Pixel Watch im Video:

Google Pixel Watch im Überblick

Google Pixel Watch: Armbänder ab 49 Euro

Deutlich günstiger sind die einfacheren Armbänder der Pixel Watch. Das Sportarmband „Active Band“, das in fünf Farben zur Verfügung steht, ist für 49 Euro zu bekommen. Für das elastische oder gewebte Armband in drei Farben fallen 59 Euro an. Beim handgefertigten Lederarmband sind es sowohl bei der einfarbigen als auch bei der zweifarbigen Variante jeweils 79 Euro.

Die Pixel Watch selbst kostet 379 Euro (WLAN) oder 429 Euro (LTE). Beim Kauf des Smartphones Pixel 7 Pro gibt es die Pixel Watch für Vorbesteller kostenlos.