Sicherheitsforscher von Meta haben über 400 iOS- und Android-Apps ausfindig gemacht, die sofort vom Smartphone entfernt werden sollten. Sie haben es über Phishing auf Anmeldeinformationen abgesehen. Die Apps tarnen sich als Spiele-, VPN-, Taschenlampen- oder Gesundheits-Apps.

iOS und Android: Über 400 bösartige Apps entdeckt

Die Malware-Einheit von Meta hat eigenen Angaben zufolge gleich mehr als 400 schädliche Apps entdeckt, die im Play Store von Google und App Store von Apple angeboten wurden. Wie viele Nutzer sie heruntergeladen haben, ist laut Meta kaum abzuschätzen. Der Konzern gibt aber an, dass man aus Gründen der Vorsicht eine Million möglicherweise betroffene Nutzer „benachrichtigen“ würde.

Die Apps haben es auf Facebook-Logins abgesehen. Einmal gestartet, fragen sie Nutzer nach ihrem Facebook-Benutzernamen und -Passwort. Angeblich sollen so mehr Funktionen in der App freigeschaltet werden. Schöpfen Nutzer keinen Verdacht, verlieren sie den Zugriff auf ihr Facebook-Konto. Im eigenen Profil wird anschließend Spam an Freunde verbreitet (Quelle: Facebook).

Die Apps schafften es anscheinend, die Sicherheitsvorkehrungen des Play Store und des App Store zu umgehen. Meta berichtet, dass sich 42,6 Prozent der bösartigen Apps als Fotobearbeitungsprogramme ausgaben, während 11,7 Prozent als vermeintliche VPNs wirkten.

Unter Android sind unter anderem diese Apps betroffen:

Apex Race Game

ZodiHoroscope

Cool Photo Editor

Beauty Camera

YouToon – AI Cartoon Effect

Eine Auswahl der iOS-Apps:

Business Suite Ads

FB Business Support

Meta Optimizer

Business Manager Overview

Ads Business Suite

Google und Apple werfen Apps raus

Die betroffenen Apps sind in den App-Stores nicht mehr zu finden. Google zufolge habe man die Mehrzahl der Apps schon vor dem Meta-Bericht entfernt. Zudem verweist der Konzern auf Google Play Protect, welche die Apps auf Android-Handys blockieren. Apple gibt an, dass man alle Apps entfernt und „keine Toleranz gegenüber Betrug und bösartigen Aktivitäten“ habe.