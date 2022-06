Google ist im Play Store zwar durch diverse Sicherheitsmechanismen bemüht, gefährliche Android-Apps vor der Aufnahme ausfindig zu machen, doch das klappt nicht immer. Die Gefahr taucht immer häufiger erst nach einiger Zeit auf, wenn die Malware anfängt zu arbeiten. Sicherheitsforscher haben einige kostenlose Android-Apps ausfindig gemacht, die ihr sofort löschen solltet.

Diese kostenlosen Android-Apps müsst ihr löschen

Im Google Play Store finden sich unzählige Apps, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Nicht jeder Entwickler will mit einer hervorragenden App mit Mehrwert über Werbung Geld verdienen, sondern hat ganz andere Pläne. Es geht um persönliche Daten von euch, die ausgenutzt werden können. Teilweise sogar eure Bankdaten. Sicherheitsexperten haben weitere Android-Apps aufgespürt, die teilweise über 100.000 Downloads im Play Store erreicht haben, die Malware enthalten und die ihr sofort löschen müsst, falls ihr sie installiert habt:

Document Manager

Coin track Loan - Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Der neueste Fund ist beispielsweise ein RGB Emoji Keyboard:

Die kostenlose Android-App kann immer noch im Google Play Store bezogen werden und wurde in den letzten Stunden über 500 Mal heruntergeladen. Die Sicherheitsforscher melden die gefährlichen Android-Apps zwar an Google, doch es dauert immer eine gewisse Zeit, um den Verdacht zu prüfen (Quelle: PhoneArena). Sonst könnten auch unbescholtene Android-Apps einfach angegriffen werden.

Wie könnt ihr euch vor gefährlichen Android-Apps schützen?

Im Grunde überhaupt nicht. Wenn eine gefährliche Android-App den Weg in den Play Store geschafft hat, dann konnte auch der Sicherheitsmechanismus von Google den Schädling nicht entdecken, weil er sich vermutlich erst später bei der Nutzung bemerkbar macht. Deswegen könnt ihr euch eigentlich nur schützen, indem ihr beliebte Apps installiert, die schon länger verfügbar sind.

Doch auch da gab es schon Fälle, wo per Update Schadsoftware aufgespielt wurde. So hat eine ungefährliche App nur den Zweck gehabt, eine gefährliche App abseits des Play Store auf eurem Handy zu installieren. Das dürft ihr niemals zulassen. Achtet auch darauf, was die App macht. Eine Anwendung hat immer einen bestimmten Zweck. Wenn die App etwas macht, was eigentlich nicht ihr Zweck ist, solltet ihr immer skeptisch sein und die Anwendung direkt löschen.