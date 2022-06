WhatsApp wird immer mächtiger. Der beliebteste Messenger der Welt kann bei vielen Chats auch schnell unübersichtlich werden, besonders wenn ihr vieles gleichzeitig macht. Genau dafür hat WhatsApp jetzt eine Lösung integriert, die euch einen besseren Überblick verschafft.

WhatsApp lässt euch nach ungelesenen Nachrichten suchen

Wenn ihr mit vielen Kontakten gleichzeitig bei WhatsApp im Austausch seid, kann es schnell passieren, dass ihr den Überblick verliert und Nachrichten von bestimmten Menschen einfach übersehen habt. Genau für dieses Problem hat WhatsApp eine einfache Lösung entwickelt. In der neuen Beta-Version von WhatsApp für Android könnt ihr jetzt nach ungelesenen Nachrichten suchen (Quelle: WABetaInfo).

Bisher ist es so, dass ihr in WhatsApp nach Fotos, Videos, Links, GIFs, Audio-Dateien und Dokumenten suchen könnt. Befindet ihr euch im Chat, könnt ihr auch nach Textpassagen suchen. In der Chat-Übersicht kommt in der Beta-Version jetzt „Ungelesen“ hinzu. Damit könnt ihr ganz einfach ungelesene Nachrichten finden, die euch sonst vielleicht durch die Lappen gegangen sind. Praktisch ist die Funktion auch, wenn ihr einfach nur die Kontakte sehen wollt, die euch geschrieben haben. So habt ihr den perfekten Überblick über das Geschehen im Chat.

Wann ist die neue WhatsApp-Funktion verfügbar?

Wenn ihr WhatsApp für Android in der Beta-Version verwendet, dann ist die Funktion jetzt schon da. Ich konnte das „Ungelesen“-Feature in der Suche bereits ausprobieren und es funktioniert wirklich gut und erweitertet die Suche sinnvoll um eine neue Option. Für iOS und andere Plattformen wie WhatsApp Web wird die Funktion sicher auch verfügbar sein, wenn sie in die finale Version von WhatsApp übertragen wird. Wann das sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Da der Beta-Test schon läuft, dürfte es aber nicht mehr lange dauern.

