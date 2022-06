Schon seit Jahren unterstützt Apple für iPhone und iPad alternative Software-Tastaturen, die lassen sich einfach über den App Store beziehen und installieren. Mit „RGB Keyboard“ gibt's aktuell für kurze Zeit ein ziemlich farbenfrohes Modell kostenlos – sorgt für die richtige Stimmung, nicht nur bei Gamern.

Nicht zuletzt Gamer schwören auf hintergrundbeleuchtete Tastaturen, die in allen unterschiedlichen Farben erstrahlen. Wer darauf auch auf dem iPhone und iPad nicht verzichten mag, der sollte einen Blick auf „RGB Keyboard“ in Apples App Store werfen. Die Software-Tastatur bringt einen schmucken, animierten RGB-Effekt und hellt die Stimmung nicht nur eines Spielers ungemein auf.

2 Euro gespart: RGB-Tastatur für iPhone und iPad

Regulär werden für die Tastatur knapp 2 Euro fällig, aktuell aber bekommt ihr die App kostenlos. Verschiedene Sprachen werden unterstützt, natürlich auch Deutsch. Diese stellt man dann auch direkt in der App ein, ebenso wie die Farben und die Beleuchtung an sich. Die Tastatur selber wiederum wird wie gewohnt installiert. Nach dem Download öffnet ihr die Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen > Neue Tastatur hinzufügen. In der folgenden Liste wählt ihr dann „RGB Keyboard“ aus. Sollte sie dort nicht erscheinen beziehungsweise nach der Auswahl nicht zur Verfügung stehen, genügt ein Neustart des iPhones.

Wer es bunt mag, sollte zugreifen. (Bildquelle: Apple App Store)

Wichtig zu wissen: Die Tastatur respektiert alle privaten Informationen und sammelt keinerlei private Daten. Die App wird ferner regelmäßig aktualisiert, zuletzt erst vor wenigen Tagen.

Bei der größeren iPad-Tastatur kommen die Farben besonders schön zur Geltung. (Bildquelle: Apple App Store)

Was taugt das bunte Keyboard?

Doch was taugt die bunte Tastatur nun? Im deutschen App Store gibt zwar gegenwärtig nur 5 Bewertungen, die geben aber alle die volle Punktzahl – 5 von 5 maximalen Sternen. Im US-Store ist das Bild mit 150 Bewertungen etwas repräsentativer, fällt mit 4,6 von 5 möglichen Sternen aber gleichfalls positiv aus.

Wer die Tastatur verwenden möchte, benötigt ein iPhone mit mindestens iOS 14 oder ein iPad mit mindestens iPadOS 14. Der Speicherbedarf ist mit etwas mehr als 2 MB nicht der Rede wert. Nicht vergessen: Vor dem Download bitte noch mal den Preis überprüfen, da leider nicht bekannt ist, wie lange die App kostenlos angeboten wird. Im Zweifelsfalle also lieber schnell downloaden und ausprobieren.