Wer eine Xbox Series S sein Eigen nennen möchte und dazu auch noch einen Handyvertrag gebrauchen kann, sollte dieses Angebot bei Saturn nicht verpassen. Ihr bekommt die Konsole von Microsoft gerade inklusive Tarif für effektiv unter 2 Euro. Wir haben sämtliche Kosten ausgerechnet und verraten, ob der Deal sich lohnt.

Krasses Angebot: Xbox Series S im Tarif-Bundle bei Saturn

Die Saturn Tarifwelt bietet ein Konsolen-Bundle an, das einfach unschlagbar günstig ist. Für nur 12,99 Euro im Monat bekommt ihr nicht nur einen 11-GB-Tarif im Netz von o2, sondern auch eine Xbox One S (Angebot bei Saturn ansehen). Einmalig kommen noch 1 Euro Zuzahlung, 3,95 Euro für den Versand sowie ein Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro hinzu. Einen 30 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme könnt ihr euch on-top schnappen.

Netz: o2

Tarif: Super Select M

11 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

30 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme



In folgendem Video erfährt ihr alles Wissenswertes zur Xbox Series S:

Xbox Series S im Tarif-Bundle bei Saturn: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten im Überblick: Grundgebühr

(monatlich) 12,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 29,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 3,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 346,70 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 253 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzüglich Gerätewert & Wechselbonus) 63,70 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 2,65 Euro Zum Angebot bei Saturn

Die Xbox Series X kostet laut idealo-Preisvergleich mindestens 253 Euro inklusive Versand. Zieht man diesen Wert nun von den Gesamtkosten des Angebots ab, bleiben 63,70 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 2,65 Euro im Monat für einen Tarif mit 11 GB Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat. Ein ziemlich guter Preis und die Xbox Series S gibt's auch noch dazu.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

