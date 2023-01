Die Xbox-Charts haben einen neuen Horror-Höhenflieger – und das aus einem guten Grund. Mit einem Mega-Rabatt von 85 Prozent hat sich der apokalyptische Shooter Metro: Last Light Redux in die Topseller-Liste der Microsoft-Plattform geballert.

Metro: Last Light Redux feiert aktuell knapp 9 Jahre nach Release ein starkes Comeback in den Xbox-Charts. Das Abenteuer von Publisher Deep Silver ist derzeit um satte 85 Prozent im Preis reduziert – Xbox-Besitzer bekommen den intensiven Shooter deswegen jetzt schon für 3 Euro. Damit setzt sich in dem Online-Shop ein für Horror-Fans erfreulicher Trend fort.

Metro: Last Light Redux für 3 Euro im Xbox-Store

In Metro: Last Light Redux müsst ihr euch erneut der düsteren Welt der Metro-Reihe stellen und euch gegen blutrünstige Monster ebenso wie hinterhältige Überlebende behaupten, die das post-apokalyptische Moskau im Jahr 2034 unsicher machen. Während ihr euch euren Weg durch das Geflecht der Katakomben bahnt, müsst ihr mit Bedacht zwischen offenen Feuergefechten und unauffälligem Stealth-Vorgehen wählen, um eure Überlebenschancen zu steigern.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Metro: Last Light an:

Metro: Last Light - Launch-Trailer

Die Redux-Version von Metro: Last Light ist 2014, ein Jahr nach der Basis-Version, erschienen und bietet im Vergleich zum Original unter anderem überarbeitete Oberflächen, eine verbesserte Grafik und smartere KI. Im Xbox-Store könnt ihr euch den stimmungsvollen Shooter jetzt für nur 2,99 Euro statt 19,99 Euro sichern.

Xbox-Deals: Horror-Highlights für wenig Geld

Metro: Last Light Redux ist bereits das dritte Horror-Spiel in der aktuellen Xbox-Topseller-Liste, das ihr euch für weniger als 5 Euro schnappen könnt. Bereits seit ein paar Tagen werden Dead Island Definitive Edition und Dead Island Riptide Definitive Edition für 3,99 Euro beziehungsweise 2,99 Euro angeboten. Horror-Fans finden somit im Xbox-Store momentan einen reichlich gedeckten Tisch vor – doch falls ihr statt auf Monster mehr Lust auf Cowboys habt, könnt ihr euch auch Red Dead Redemption 2 schnappen, denn Rockstars Epos ist momentan ebenfalls stark im Preis reduziert.

