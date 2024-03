70 Euro günstiger: Open-World-Epos im Xbox-Store massiv reduziert

Im Xbox-Store könnt ihr euch momentan Rockstars Blockbuster Red Dead Redemption 2 zum Sparpreis schnappen. Die Ultimate Edition des Open-World-Hits ist noch für kurze Zeit um 70 Euro reduziert.

Red Dead Redemption 2 gehört zweifellos zu den größten Meisterwerken aus dem Genre der Open-World-Spiele. Das Rockstar-Abenteuer, in dem ihr euch durch den Wilden Westen kämpft, ist knapp 6 Jahre nach seinem Release im Xbox-Store jetzt ein echtes Schnäppchen und in der Ultimate Edition um satte 70 Euro im Preis reduziert. Damit bekommt ihr nicht nur den kompletten Story-Modus, sondern auch Red Dead Online sowie diverse Extra-DLCs serviert.

Red Dead Redemption 2: 70 Euro auf der Xbox sparen

In Red Dead Redemption 2 schlüpft ihr in die Stiefel von Arthur Morgen und könnt den Wilden Westen so realitätsnah wie in keinem anderen Spiel erleben. Rockstars detailversessenes Meisterwerk lässt euch viele Freiheiten dabei, wie ihr eure Zeit in der Open World verbringen wollt. So könnt ihr zum Beispiel Raubzüge durchführen, Kopfgeldmissionen annehmen, fischen, jagen oder Poker spielen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Red Dead Redemption 2 an:

Rockstar hat mit Red Dead Redemption 2 einen Open-World-Kracher geschaffen, der zwar durchaus einige Kontroversen geboten hat, insgesamt aber zu den bestbewerteten Spielen aller Zeiten zählt. Mit einem Kritiker-Score von 97 auf Metacritic hat das Abenteuer im Wilden Westen seinen Ausnahmestatus zementiert. Im Xbox-Store könnt ihr euch das umfangreiche Epos jetzt für 29,99 Euro statt 99,99 Euro sichern. Das Angebot gilt noch bis zum 25. März 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Falls ihr die physische Version bevorzugt, könnt ihr euch die Standard Edition aktuell auch bei Amazon für 19,99 Euro schnappen (bei Amazon ansehen).

Xbox-Charts: RDR 2 unter den Top-Spielen

Red Dead Redemption 2 landet in der Ultimate Edition derzeit auf Rang 8 in den Xbox-Charts. Allerdings ist es damit nicht das einzige Rockstar-Game, das in den Bestsellern weit oben steht. Auch Grand Theft Auto ist aus der Liste nicht wegzudenken – GTA Online schnappt sich Platz 5, GTA 4 Platz 6 und GTA 5 Rang 7 in den Bestsellern.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 17 Easter Eggs, die nur echte Experten in Red Dead Redemption 2 gefunden haben:

