2 Xbox-Tipps für nur 4,99 Euro: Shooter-Bundle um 90 Prozent günstiger

Schnäppchen-Alarm im Xbox-Store: Mit The Shadow Warrior Collection sind gleich zwei ebenso blutige wie überdrehte Shooter momentan um satte 90 Prozent im Preis reduziert und derzeit schon für schlappe 4,99 Euro zu haben.

Knapp 8 Jahre nach dem ursprünglichen Release des zweiten Teils ist die brachiale Shadow Warrior Collection im Xbox-Store derzeit um 90 Prozent reduziert. Die beiden Shooter genießen in Teilen der Community Kult-Status und heben sich mit spektakulären Kills und einer ordentlichen Prise Anarcho-Humor von der Konkurrenz ab. Wenn die Reihe bisher an euch vorbeigegangen sein sollte, könnt ihr euch die beiden ersten Spiele jetzt zusammen für nur 4,99 Euro im Xbox-Store sichern.

The Shadow Warrior Collection: Fantasy-Shooter auf der Xbox stark reduziert

In der Shadow-Warrior-Reihe schlüpft ihr in die Schuhe des Söldners Lo Wang, der die Welt vor Horden von Dämonen schützen muss. Dafür greift ihr aus einem riesigen Arsenal auf zahlreiche tödliche Schuss- und Nahkampfwaffen sowie magische Fähigkeiten zurück und schnetzelt euch durch die Wellen von blutrünstigen Monstern.

Schaut euch hier den Trailer zu Shadow Warrior 2 an:

Shadow Warrior 2 - Launch Trailer

Die knallige Shooter-Collection hat im Xbox-Store eine gute Wertung von 4,2 von 5 möglichen Sternen. Auf Steam schneiden die Games mit 92 und 87 Prozent positiven Stimmen ebenfalls sehr gut ab. Wenn ihr Shadow Warrior eine Chance geben wollt, könnt ihr euch das Bundle im Xbox-Store jetzt noch bis zum 25. März 2024 für nur 4,99 Euro statt 49,99 Euro schnappen. (im Xbox-Store ansehen)

Xbox-Bestseller: Shooter-Bundle ballert sich in die Charts

In den Xbox-Charts finden sich abgesehen von The Shadow Warrior Collection noch einige andere Highlights für Shooter-Fans, viele von ihnen ebenfalls stark reduziert. Ihr könnt euch zum Beispiel auch Far Cry 4 oder Tom Clancy’s Rainbow Six Siege zu echten Sparpreisen schnappen. (Quelle: Xbox)

Ein unterschätzter Rockstar-Shooter ist in den Xbox-Charts ebenfalls weit oben anzutreffen:

