Bei Steam gibt’s für 9,99 Euro ein Spiel, das Hunderte Games in sich vereint

Der Tabletop Simulator hat inzwischen zwar beinahe zehn Jahre auf dem Buckel, ist aber nach wie vor ein echter Preis-Leistungs-Geheimtipp für alle Freunde von Brett- und Kartenspielen. Aktuell könnt ihr euch den Dauerbrenner für schlappe 9,99 Euro auf Steam sichern und bekommt damit effektive Hunderte Spiele auf einmal.

Tabletop Simulator auf Steam für 9,99 Euro schnappen

Steam wirft mal wieder mit satten Rabatten um sich – der Frühlings-Sale ist in vollem Gange! Bis zum 21. März könnt ihr noch bei über 8.000 Spielen sparen. Unter anderem könnt ihr euch etwa das beste Spiel, das Steam zu bieten hat, für 0,97 Euro sichern.

Ebenfalls reduziert ist eine ganz besondere Gaming-Perle: der Tabletop Simulator. Normalerweise kostet die etwas andere Spielesammlung 19,99 Euro – bis zum 21. März gibt’s die Brettspielsimulation jedoch für 9,99 Euro (bei Steam anschauen). Wer mit ein paar Freunden zusammenlegen will, kann sogar doppelt sparen. Denn das 4-Pack ist ebenfalls dramatisch reduziert und kostet nur 27,49 Euro. Macht unterm Strich also nur noch 6,87 Euro für jeden.

Im Tabletop Simulator könnt ihr etliche Karten- und Brettspiele zocken – auch online mit euren Freunden und sogar in VR. Erste Szenen gibt’s im Trailer zu sehen:

Tabletop Simulator: Release-Trailer

Hunderte Spiele in einem: Der Tabletop Simulator ist gigantisch

Das Besondere am Tabletop Simulator ist seine gigantische Vielfalt. Ihr könnt nicht nur allerlei bereits im Spiel vorhandene Brett- und Kartenspiele zocken oder euch sogar eigene Spiele ausdenken und zusammenbauen, ihr könnt auch im Steam Workshop schauen, was andere Spieler für Games erstellt haben, sie herunterladen und in Windeseile spielen. Dort findet ihr etwa Umsetzungen für UNO, Cards Against Humanity, Spiel des Lebens, Siedler von Catan, Cluedo, Monopoly, Risiko und viele mehr.

Dass das jedoch nur die Spitze des Eisbergs ist, zeigen einige besonders kreative Spielumsetzungen aus der Community. Denn ihr müsst euch nicht auf Brett- oder Kartenspiele beschränken. Es gibt auch Nutzer, die beispielsweise einen kompletten Minigolfkurs, Bowling, Billard, Vier gewinnt oder Air Hockey nachgebaut haben. Der Tabletop Simulator ist eine echte Allzweckwaffe, die jeder Steam-Nutzer in seinem digitalen Portfolio haben sollte.

