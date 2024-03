Noch schnell bei Steam holen: Rollenspiel-Perle für nur 6 Euro

Solltet ihr dieses GOTY-Rollenspiel noch nicht gespielt haben, dann ist das Angebot einfach perfekt: Für nur 6 Euro könnt ihr auf Steam ein ganz besonderes Fantasy-Rollenspiel nachholen.

Steam Facts

Dragon Age Inquisition mit 85 Prozent Rabatt – aber ihr müsst schnell sein

Es ist der bislang letzte Teil einer der besten Rollenspiel-Reihen überhaupt: Dragon Age Inquisition hat zum Release 2014 jede Menge Spieler begeistert und konnte auch den Game-of-the-Year-Award bei den Game Awards einheimsen. Mit 85 Prozent auf die GOTY-Edition müsst ihr nur noch 5,99 Euro statt 39,99 Euro bezahlen und erhaltet für den geringen Preis ein RPG der Extraklasse (auf Steam ansehen). Zudem solltet ihr es vielleicht gespielt haben, falls ihr euch schon auf den nächsten Dragon-Age-Teil freut – wann auch immer der erscheinen wird.

Anzeige

Falls ihr das Angebot wahrnehmen wollt, müsst ihr euch langsam beeilen: Der Rabatt gilt nur noch bis zum 21. März.

Schaut in den Trailer zur GOTY-Edition von Dragon Age Inquisition:

Dragon Age Inquisition: Trailer zur GOTY-Edition

Dragon Age Inquisition ist durchaus ein besonderes RPG

Riesige Drachen, gewaltige Dämoneninvasionen und dazu noch ein Land, das trotz der nahenden Gefahr kleinliche Kriege führt: In Dragon Age Inquisition werdet ihr zum Helden Thedas, der nicht nur ein ganzes Reich zusammenführen, sondern auch noch eine Horde von Dämonen abwehren muss. Es handelt sich um den dritten Teil der hochgepriesenen Dragon-Age-Reihe, die besonders bekannt für die fantastischen Stories und die komplexen Gefährten eures Helden ist. Mit ihnen könnt ihr nicht nur Freund-, sondern auch Liebschaften eingehen.

Anzeige

Besonders an Inquisition ist, dass ihr im Gegensatz zu den vorherigen Teilen verschiedene Open-World-Maps durchqueren dürft und der Kampf actionreicher vonstattengeht. Das eigentliche Third-Person-Rollenspiel überrascht hier auch mit der Möglichkeit, in eurer Festung Gesandte an verschiedene Orte im Land zu schicken, um Orte freizuschalten oder die Story voranzutreiben.

Anzeige

Die GOTY-Edition von Dragon Age Inquisition enthält alle drei DLCs sowie weitere Inhalte wie Rüstungen und Reittiere. Ursprünglich ist das Spiel am 18. November 2014 erschienen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.