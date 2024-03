MediaMarkt Newsletter-Gutschein: 10-Euro-Rabatt sichern

Wenn ihr bei MediaMarkt einkauft, könnt ihr euch oft einen zusätzlichen Rabatt von 10 Euro sichern. Dafür müsst ihr euch als registrierter MyMediaMarkt-Kunde für den Newsletter anmelden. Wir verraten, was ihr dabei beachten solltet und warum der Gutschein manchmal nicht kommt.

Mit dem MediaMarkt-Newsletter erhaltet ihr kostenlos Informationen zu verschiedenen Rabatt-Aktionen, aktuellen Technik-Trends, exklusive Coupons oder Schnäppchen-Angebote per E-Mail (jetzt hier anmelden). Besonders begehrt ist der 10-Euro-Gutschein bei erstmaliger Anmeldung, den ihr für MediaMarkt und auch Saturn bekommt. Das Angebot gilt allerdings nur bis 19. April 2024.

Um euch für den Newsletter anmelden zu können, müsst ihr myMediaMarkt-Kunde sein. Die Anmeldung zum Bonusprogramm ist kostenlos und bietet diverse Vorteile.

Für MediaMarkt Newsletter-Gutschein anmelden: Das müsst ihr beachten

MediaMarkt schickt allen Kunden, die sich zum ersten Mal mit ihrer E-Mail-Adresse für den myMediaMarkt-Newsletter anmelden als Dankeschön einen Coupon-Code über 10 Euro. Diesen könnt ihr dann im Online-Shop oder in der MediaMarkt-App ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro einlösen. Falls ihr die App habt, könnt ihr den Code per QR-Code an der Kasse vorzeigen und ihn somit auch in einer Filiale einlösen. So bekommt ihr den Rabatt-Code:

Registriert euch für myMediaMarkt oder meldet euch an, falls ihr bereits Kunde seid. Klickt auf „Newsletter aktivieren und 10 € Coupon sichern“. Abonniert den myMediaMarkt-Newsletter. Der 10 € Coupon sollte dann innerhalb von maximal 24 Stunden unter „Meine Coupons“ verfügbar sein. Habt Geduld, wenn der Coupon nicht gleich angezeigt wird.

Wichtig:

Der 10-Euro-Coupon hat eine Gültigkeit von vier Wochen ab Ausstellungsdatum.

Der Gutschein lässt sich erst ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro online, in der App oder in einer Filiale einlösen.

online, in der App oder in einer Filiale einlösen. Der Rabatt-Coupon funktioniert auch bei bereits reduzierten Artikeln.

Coupon nicht einlösbar für: Verträge und Verkäufe mit/von Drittanbietern, Download-/Content-/GamingCards und -Codes, Gutschein(-karten/-boxen), Prepaidkarten/-Services, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien, von MediaMarkt angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen, Versandkosten, Lebensmittel und Tchibo Cafissimo Produkte.

MediaMarkt-Newsletter: Gutschein kommt nicht / Code geht nicht

Manchmal kann es passieren, dass ihr euch korrekt für den myMediaMarkt-Newsletter angemeldet habt, aber der Gutschein einfach nicht kommt oder der Code nicht funktioniert. Das kann verschiedene Ursachen haben.

Gutschein kommt nicht:

Wartezeit: Es kann unter Umständen mehrere Stunden dauern, bis der Coupon-Code in eurem Account angezeigt wird. Vor allem dann, wenn gerade eine größere Rabattaktion läuft.

Es kann unter Umständen mehrere Stunden dauern, bis der Coupon-Code in eurem Account angezeigt wird. Vor allem dann, wenn gerade eine größere Rabattaktion läuft. Spam-Ordner: Schaut im Spam-Ordner eurer E-Mail-Adresse nach. Eventuell habt ihr den Bestätigungslink für die Registrierung bei myMediaMarkt übersehen?

Schaut im Spam-Ordner eurer E-Mail-Adresse nach. Eventuell habt ihr den Bestätigungslink für die Registrierung bei myMediaMarkt übersehen? Kein Neukunde: Möglicherweise habt ihr euch vor einiger Zeit mit dieser E-Mail bereits für den Newsletter angemeldet. Nur neue Newsletter-Kunden bekommen den MediaMarkt-Gutschein. Der Code ist an die E-Mail-Adresse eures myMediaMarkt-Kundenkontos gebunden.

Möglicherweise habt ihr euch vor einiger Zeit mit dieser E-Mail bereits für den Newsletter angemeldet. Nur neue Newsletter-Kunden bekommen den MediaMarkt-Gutschein. Tippfehler: Liegt eventuell ein Tippfehler in eurer E-Mail-Adresse vor?

Gutschein geht nicht:

Möglicherweise ist der Code bereits abgelaufen. Der Gutschein ist vier Wochen ab Ausstellung gültig.

Ihr habt den Mindestbestellwert von 50 Euro noch nicht erreicht.

noch nicht erreicht. Eventuell ist ein Artikel im Warenkorb von jeglichen Rabatten ausgeschlossen.

Vom MediaMarkt-Newsletter abmelden – so geht’s

Wenn ihr die regelmäßigen Info-Mail nicht mehr bekommen möchtet, könnt ihr euch ganz einfach vom MediaMarkt-Newsletter abmelden, indem ihr ganz unten in der Mail auf den Abmelde-Link klickt. Alternativ kontaktiert ihr den MediaMarkt-Kundenservice.

