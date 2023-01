Hi-Fi RUSH | Official Launch Trailer

Hi-Fi RUSH | Official Launch Trailer

Microsoft hat in einem Livestream nicht nur das neue Spiel der Evil-Within-Macher angekündigt, sondern es auch direkt im Anschluss veröffentlicht! Ganz zur Freude von Xbox-Fans und der Steam-Community, wo die Mischung auf Devil May Cry und Guitar Hero bereits frenetisch gefeiert wird.

Microsoft Xbox Facts

Microsoft überrascht mit einem Shadowdrop

Microsoft hat in einer neuen Developer Direct nicht nur neues Material zu Redfall und Forza Motorsport gezeigt, sondern auch ein völlig neues Spiel vorgestellt: Hi-Fi Rush.

Das bunte Action-Adventure stammt von Tango Gameworks, den Entwicklern von The Evil Within und Tokyo: Ghostwire und ist eine wilde Mischung aus Hack and Slay und Rhythmus-Spiel.

Die größte Überraschung war aber die anschließende Veröffentlichung, denn Hi‑Fi Rush ist ab sofort erhältlich. Nutzer vom Xbox Game Pass können sich das Spiel also ohne weitere Kosten direkt runterladen.

Auf Steam kostet der Spaß hingegen erschwingliche 29,99 Euro. Trotz der Nacht-und-Nebel-Veröffentlichung hat sich das Game sofort zu einem Steam-Topseller entwickelt.

Zumindest international betrachtet. Deutschland muss erst einmal richtig wach werden. Aber auch hier dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das Spiel zu einem gefragten Titel auf Steam entwickelt.

Hi‑Fi Rush gelingt fantastischer Steam-Release

Noch beeindruckender ist allerdings die User-Resonanz! So steht Hi‑Fi Rush aktuell bei phänomenalen 99 Prozent positiven Steam-Rezensionen. Oder anders formuliert: Die Leute lieben das Game!

Manche Kommentare sprechen sogar schon von einem potenziellen Anwärter auf den Titel „Spiel des Jahres“!

Natürlich wird der Score im Laufe der Zeit mit Sicherheit absinken, dennoch ist der Überraschungsstart ganz offenbar ein voller Erfolg für Microsoft und Tango Gameworks.

Eine Veröffentlichung auf anderen Konsolen ist dagegen fragwürdig, da Hi‑Fi Rush von Bethesda gepublisht wird, die aller Voraussicht nach bald zur Xbox-Familie gehören.