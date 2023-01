Microsoft hat in der neuen Konsolengeneration ordentlich an Beliebtheit zugelegt. Jetzt darf sich Xbox über einen neuen Rekord freuen, der zeigt, wie wichtig Game Pass für das Erfolgsmodell ist.

Xbox Series X Facts

Die letzten Monaten waren für Microsoft ein Grund zum Feiern: Wie im Quartalsbericht bekannt gegeben wurde, konnte das Unternehmen einen neuen Spielerrekord verzeichnen. Erstmals konnten auf der Xbox-Plattform über 120 Millionen aktive Nutzer pro Monat verzeichnet werden – eine beachtliche Zahl für den ewigen PlayStation-Konkurrenten.

Xbox: Neuer Spielerrekord dank Game Pass

Microsofts CEO Satya Nadella gab während des Investoren-Meetings bekannt, dass die Zahl von Game-Pass-Abos und genutzten Endgeräten gesteigert werden konnten. Der Service wird ohne Zweifel maßgeblich zu dem Spielerrekord beigetragen haben. Wie viele Abos aktuell aktiv sind, hat Microsoft jedoch nicht verraten. Die letzte bestätigte Zahl stammt aus dem Februar 2022 – damals hatte der Service bereits 25 Millionen Abonnenten.

Während sich die Xbox-Spieleranzahl in den letzten Monaten gesteigert hat, musste Microsoft allerdings auch bekanntgeben, dass sich die Quartalseinnahmen im Gaming-Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent reduziert haben. (Quelle: Microsoft)

Xbox-Fans können sich auf kommende Highlights freuen

Dass die Xbox-Einnahmen in den letzten Monaten nicht gesteigert werden konnten, liegt vermutlich auch daran, dass die großen Blockbuster erst dieses Jahr erscheinen sollen. Microsoft fährt ab heute die Marketing-Maschine hoch und zeigt in der ersten Xbox Developer Direct am 25. Januar voraussichtlich Details zu langerwarteten Spielen wie Redfall, Forza Motorsport und Minecraft Legends.

Besonders groß ist der Hype aber natürlich vor allem rund um das kommende Bethesda-RPG Starfield – doch das Sci-Fi-Epos soll laut Xbox-Marketing-VP Aaron Greenberg in Kürze ein eigenes Event bekommen, bei dem ihr mehr über das Xbox-exklusive Highlight erfahren werdet. (Quelle: Twitter)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.