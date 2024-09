Jetzt im Xbox Game Pass: Microsoft hat Überraschung für Rollenspiel-Fans

Microsoft spendiert dem Xbox Game Pass im September noch weitere Spiele. Zwei RPG-Klassiker kommen direkt nach der Ankündigung während der Tokyo Game Show ins Abo.

Update vom 27. September: Microsoft hat noch ein paar überraschende Neuzugänge für den Game Pass angekündigt. Nach schwacher Ausbeute für die Konsolen dürfen sich Xbox-Spieler jetzt freuen – zumindest die Rollenspiel-Fans: Ab sofort sind die RPG-Klassiker Trials of Mana und Legend of Mana im Abo verfügbar. Das sind die neuen Spiele im Abo: All You Need is Help für Konsole und PC (ab sofort verfügbar)

Legend of Mana für Konsole und PC (ab sofort verfügbar)

Trials of Mana für Konsole und PC (ab sofort verfügbar)

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie für Konsole und PC (ab sofort verfügbar)

Originalmeldung:

Xbox Game Pass liefert zwei Strategie-Hits

Der Xbox Game Pass wird wieder um neue Spiele erweitert. Die letzten Tage des Septembers bringen gleich zwei PC-Spiele direkt zum Launch, die besonders für Strategie-Fans interessant sein werden. Konsolen-Spieler haben allerdings das Nachsehen, denn sie gehen beinah komplett leer aus.



Diese Spiele kommen in den Xbox Game Pass:

Wargroove 2 für Cloud, Konsole und PC (ab sofort verfügbar)

Frostpunkt 2 für PC (ab sofort verfügbar)

Ara: History Untold für PC (ab sofort verfügbar)

Frostpunk liefert eiskalte Hardcore-Strategie

Großes Highlight unter den neuen Spielen im Xbox Game Pass ist Frostpunk 2. Wie schon im Vorgänger herrscht ihr im Hardcore-Strategiespiel über eine Stadt in einer neuen Eiszeit. Neben der Kälte müsst ihr diesmal auch verstärkt auf politische Fraktionen achten. In unserem GIGA-Test kann Frostpunk 2 mit Tiefgang und eisiger Atmosphäre begeistern. Ihr müsst allerdings bereit sein, euch in die komplexen Systeme hineinzufuchsen, die nicht immer intuitiv erklärt werden.

Civilization-Konkurrent bald im Game Pass

Wenn ihr historische Strategiespiele liebt, solltet ihr Ara: History Untold im Auge behalten. Ähnlich wie in Sid Meier’s Civilization wählt ihr ein Volk und kämpft, forscht und baut euch durch die Menschheitsgeschichte. Ara: History Untold setzt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Wirtschaft. So könnt ihr gezielt Waren herstellen, die eurer Bevölkerung helfen oder aber solche, die im Krieg eingesetzt werden können.

Xbox-Spieler bekommen nur ein Spiel

Während beide Neuerscheinungen im Xbox Game Pass nur für den PC verfügbar sind, können Konsolen-Gamer immerhin noch Wargroove 2 zocken. Das taktische RPG ist im Oktober 2023 erschienen und lässt euch mit einer Armee von Tiersoldaten in rundenbasierten Gefechten antreten.