Xbox fährt die Nostalgie-Schiene: Neuer Controller im Retro-Design

Microsoft bedient sich erneut dem Retro-Trend und präsentiert den Ghost Cipher, einen Xbox-Controller, der stark an die frühen 2000er erinnert. Damit bleibt Microsoft seiner aktuellen Nostalgie-Linie treu.

Ein Hauch von Nostalgie im transparenten Gewand

Wer sich an die durchsichtigen Tech-Gadgets dieser Ära erinnert, dürfte bei diesem Controller in Nostalgie schwelgen. Er besticht durch ein transparentes Gehäuse, das den Blick auf sein metallisches Inneres freigibt. Dazu kommen bronzefarbene Trigger und ein stylischer D-Pad – alles abgerundet mit gummierten Griffen in Ash Gray. Eine neutrale Version zur blauen Version des Controllers, die seit Mitte August im Handel erhältlich ist (Quelle: Microsoft).

Doch gutes Design allein reicht nicht – auch die Technik muss überzeugen. Unter der transparenten Hülle steckt die bewährte Xbox-Technologie: robuste Verarbeitung, der praktische Share-Button und volle Kompatibilität mit Xbox-Konsolen, PCs und Smartphones. Dank Bluetooth-Verbindung könnt ihr flexibel zwischen Couch und unterwegs wechseln – der Ghost Cipher passt sich eurem Spielstil an.

Wer auf das Design steht, sich für innovative Technik begeistert oder einfach einen coolen neuen Controller für seine Sammlung sucht, wird beim Ghost Cipher fündig. Ab sofort könnt ihr ihn für 70 Euro vorbestellen, bevor er ab dem 8. Oktober 2024 offiziell erhältlich ist (bei Microsoft anschauen).

Individuelle Anpassungen für Elite-Gamer

Wem das noch nicht reicht, der kann sich im Xbox Design Lab austoben: Hier könnt ihr den Elite Series 2 Controller nach euren Wünschen gestalten – selbstverständlich auch im durchsichtigen Stil. Neben dem Ghost Cipher stehen weitere Designs wie beispielsweise Velocity Cipher (grün) oder Candy Cipher (pink) zur Auswahl.

Die neuen chromatischen D-Pad- und Paddle-Optionen – Energy Chroma und Sunset Chroma – fügen noch mehr Farbe hinzu. Wer es also knallbunt mag, kann sich hier richtig austoben. Allerdings kommt das Ganze nicht ohne Aufpreis.

