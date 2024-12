Insider fürchtet: Die Xbox Series X|S ist die letzte Xbox, die ihr auf Amazon kaufen könnt

Zwei Konsolen soll die Xbox-Next-Gen enthalten: Ein Steam-Deck-ähnliches Handheld und eine traditionelle Konsole. Aber Letzte ist dann wohl nicht mehr für den großen Markt gedacht.

Update vom 17. Dezember 2024:



Ein Mitarbeiter von Xbox hat laut Reddit nun ein paar neue Infos zur Next-Gen von Xbox verlauten lassen. Demzufolge soll das kommende Handheld von Xbox tatsächlich am ehesten dem Steam Deck ähneln: Es soll ein Handheld-Windows-PC werden mit der Windows-Gaming-App als Umhang, den ihr für Xbox-Spiele und den Game Pass nutzen könnt. Genauso funktioniert ja auch das Steam Deck – nur eben mit Steam.



Weiterhin hat jener Mitarbeiter über die traditionelle Next-Gen-Konsole von Xbox gesprochen. Demnach soll die neue Xbox in so wenigen Regionen auf der Welt wie nie zuvor verkauft werden – ob Deutschland überhaupt dabei ist, wurde nicht erwähnt. Und selbst dort, wo sie verkauft wird, wird sie laut ihm womöglich nur über den Microsoft-Store verfügbar sein – und nicht bei Amazon und Co. (Quelle: SneakerSO auf NeoGAF).