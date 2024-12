Entwickler von überraschendem Steam-Kracher schießt gegen FIFA: „Ich sollte Lootboxen einbauen“

Ein hochgelobtes Steam-Spiel bekommt von Europa eine „Ab 18+“-Altersbeschränkung – und das, obwohl im Spiel gar nichts passiert, das dieses Urteil rechtfertigt. Bei dem EA-Blockbuster FIFA sieht es da ganz anders aus.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Balatro-Entwickler scherzt, dass er Lootboxen wie in FIFA einbauen sollte

Balatro ist weder ein Glücksspiel, noch könnt ihr hier echtes Poker spielen. Es handelt sich um ein Deckbuilder-Roguelike, bei dem einzig Poker-ähnliche Regeln verwendet werden – die Karten sind größtenteils völlig anders und so etwas wie Echtgeld bezahlt ihr nur einmalig, wenn ihr euch das Spiel kauft.

Anzeige

Die offizielle europäische Institution für Altersbeschränkung, PEGI, sieht das aber anders. Laut PEGI soll Balatro erst ab 18+ Jahren gespielt werden (Quelle: PEGI) – und zwar wegen Glücksspiel. Die deutsche USK hat da eine ganz andere Meinung und gibt eine Altersbeschränkung von 12+ Jahren für Balatro (Quelle: USK). Ganz schön heftiger Unterschied.

Der Grund laut PEGI? Nicht nur werden hier wohl teilweise Regeln für Poker beigebracht, auch werde bei Balatro „Glücksspiel-Symbolik“ verwendet. Aha. Spannend ist dann natürlich auch, dass der tatsächliche Poker-Simulator Prominence Poker eine PEGI-Empfehlung von 12+ Jahren bekommt (Quelle: PEGI). Und hier wird richtiges Poker gespielt.

Anzeige

Wo dagegen Echtgeld bezahlt wird, ist in FIFA 25. Wie Spieler wissen, können hier die sogenannten FUT-Packs gegen Echtgeld eingetauscht werden. Diese beinhalten spielbare FIFA-Charakter – welche das jedoch sein werden, wird nicht offengelegt. Es ist also ein Glücksspiel, wen ihr bekommt.

PEGI scheint das nicht so zu sehen und erklärt, dass das Spiel für jedes Alter geeignet ist. Dass sich PEGI damit zum sprichwörtlichen Affen macht, sieht wohl auch der Balatro-Entwickler so. Er schreibt auf X, dass er vielleicht echte Mikrotransaktionen und Lootboxen einbauen sollte, um so eine offene Altersbeschränkung zu bekommen:

Da PEGI uns eine Altersbeschränkung von 18+ wegen bösen Spielkarten gegeben hat, sollte ich vielleicht auch Mikrotransaktionen / Lootboxen / echtes Glücksspiel einbauen, damit die Wertung auf 3+ wie bei EA Sports FC fällt. (Quelle: X

Anzeige

Dass PEGI so liebevoll mit der FIFA-Reihe umgeht, obwohl diese Spiele in Belgien sogar verboten sind (Quelle: FIFA), ist schon recht kurios.

Steam-Meisterwerk Balatro bekommt 3 Game Awards

Wer Balatro noch nicht kennt, sollte das unbedingt nachholen – das verrückte Karten-Roguelike kommt mit einer 99-prozentigen positiven Wertung auf Steam daher. Etwas, das beinahe unmöglich ist und so viel bedeutet, wie: Jeder, der es gespielt hat, mochte es.

Gerade erst hat Balatro auch noch drei Game Awards eingesackt, darunter einen für das beste Indie-Spiel 2024. Hier macht sich niemand Gedanken darum, ob Balatro Glücksspiel ist – und das vielleicht auch, weil es nun einmal keines ist.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.