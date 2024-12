The Last of Us 2: Steam-Ankündigung versinkt im Hass, doch Gamer liegen komplett falsch

Mehr als vier Jahre nach dem Release von The Last of Us Part 2 bringt Sony den postapokalyptischen Shooter auch auf den PC. Die Ankündigung der Steam-Version wird von einem völlig grundlosen Fan-Aufschrei überschattet.

Sony bringt The Last of Us 2 auf den PC und Fans hassen es

Während der diesjährigen Game Awards hat Sony endlich den PC-Release von The Last of Us Part 2 Remastered angekündigt. Das Zombie-Abenteuer mit emotionaler Geschichte soll am 3. April 2025 auf Steam und im Epic Games Store erscheinen.

Mit dem Release ist die komplette Story von The Last of Us auf dem PC verfügbar. Die Ankündigung wird von den Fans allerdings alles andere als positiv aufgenommen. Unter den Trailern auf YouTube, etwa bei IGN oder auch beim offiziellen PlayStation-Kanal, häufen sich wütende Kommentare. Was ist da los?

Viele der Kommentare mit hunderten Likes zeigen eine Gemeinsamkeit: Spieler können es einfach nicht fassen, dass Naughty Dog schon wieder The Last of Us 2 neu aufwärmt und ein Remaster von einem so neuen Spiel herausbringt.

Gerade als ich dachte, sie könnten nicht mehr Remaster machen... es ist nicht einmal eine Übertreibung, so oft wie dieses Spiel ein Remaster bekommen hat. Captain Obvious auf Youtube mit über 250 Likes

Wie kann man das neueste Spiel in einem Franchise remastern? Onie-Lyrics auf YouTube mit über 680 Likes

The Last of Us 2: Gamer liegen komplett daneben

Es gibt allerdings ein großes Problem mit den Beschwerden der Fans: Die Gamer liegen komplett falsch. Das Remaster für The Last of Us Part 2 ist bereits Anfang des Jahres 2024 erschienen und hat das Spiel für die PlayStation 5 aufpoliert. Die neue Ankündigung betrifft ausschließlich die Portierung auf den PC – es ist kein neues Remaster. In den Kommentaren gibt es auch ein paar Fans, die versuchen, diesen Fakt mitzuteilen, aber gegen die Welle der grundlosen Empörung kommen sie kaum an.

