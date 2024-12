Statt 22,39 Euro jetzt kostenlos: Survival-Hit in Mittelerde im Epic Game Store schnappen

The Lord of the Rings: Return to Moria – Gameplay Trailer

Der Epic Games Store lockt wieder mit einem kostenlosen Spiel. Diesmal geht es in die Untiefen von Mittelerde, wo ihr ein Survival-Abenteuer in den Minen von Moria erleben könnt. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch oben anschauen.

Epic Games Store verschenkt Mittelerde-Hit

Auch in diesem Jahr startet der Epic Game Store wieder eine große Gratis-Aktion mit einem echten Dauerfeuer an kostenlosen Spielen für den PC. Den Anfang macht The Lord of the Rings: Return to Moria, das ihr euch ab sofort beim Steam-Konkurrenten schnappen könnt (im Epic Games Store ansehen). Ganz einfach das Spiel eurem Konto hinzufügen und ihr könnt es zocken, wann immer ihr wollt. Das Angebot gilt bis zum 19. Dezember um 17 Uhr.

In The Lord of the Rings: Return to Moria startet ihr eine Expedition ins Nebelgebirge, um (mal wieder) die alte Zwergenhochburg zurückzuerobern. Wie in einem Survial-Game üblich, baut ihr euch dabei eine Heimat in den Minen auf, sucht nach Rohstoffen und verbessert eure Ausrüstung. Ihr könnt alleine, aber auch mit bis zu sieben anderen Zwergen loslegen.

Im Epic Games Store könnt ihr wieder ein kostenloses Spiel abstauben. (© North Beach Games/ Bearbeitung: GIGA)

Gratis-Aktion bei Epic: So verpasst ihr kein Spiel

Return to Moria ist erst der Anfang. Laut dem zuverlässigen Leaker billbil-kun warten in den nächsten Wochen noch sehr viel mehr kostenlose Spiele. Insgesamt soll die Gratis-Aktion bis zum 9. Januar andauern. In dieser Zeit werden 16 Spiele verschenkt, wobei es sich dabei auch um DLCs handeln kann.

Bei Spielen Nr. 2 bis Nr. 15 müsst ihr aber schnell sein, denn die werden nur jeweils 24 Stunden lang kostenlos verfügbar sein. Für The Lord of the Rings: Return to Moria und das letzte Spiel im Januar habt ihr hingegen eine Woche Zeit (Quelle: Dealabs).

Was die übrigen Gratis-Games sind, ist bisher noch unbekannt. Ihr solltet den Epic Games Store oder besser noch GIGA.de gut im Auge behalten, damit ihr keine Spieleperle verpasst.

