Statt 59,99 Euro bald kostenlos: Epic schenkt euch ein wunderschönes Open-World-Spiel

Epic hat mal wieder die Spendierhosen an und verschenkt an alle PC-Spieler ab dem 31. Oktober 2024 eine Woche lang Ghostwire: Tokyo. Was ihr vom Spiel erwarten könnt, erklären wir euch oben im Video.

Epic verschenkt Ghostwire: Tokyo

Jeden Donnerstag gibt es im Epic Games Store wieder neue Gratis-Spiele abzustauben. Diese Woche etwa kommen Koop-Fans mit Moving Out auf ihre Kosten (im Epic Games Store anschauen). Aber erst in der nächsten Woche verschenkt Epic wieder einen richtigen Kracher. Zwischen dem 31. Oktober 2024 und dem 7. November können sich PC-Spieler im Epic Games Store nämlich Ghostwire: Tokyo (Test) kostenlos sichern. Zum Vergleich: Normalerweise müsst ihr für das Open-World-Spiel satte 59,99 Euro im Epic Games Store hinlegen.

Ghostwire: Tokyo lädt zum Erkunden einer wunderschönen Stadt ein. (Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich Ghostwire: Tokyo?

Nachdem die Kräfte der Geisterwelt in Shibuya entfesselt wurden, sind alle Einwohner des sonst so belebten Stadtteils Tokyos plötzlich verschwunden. Nur eure Spielfigur Akito ist noch auf den Straßen unterwegs. Obwohl, das stimmt so nicht ganz. Denn auch zahlreiche Geisterwesen tummeln sich in den Gassen. Diese könnt ihr dank eurer neu gewonnen Geisterkräfte bekämpfen.

Die dadurch gesammelten Erfahrungspunkte belohnen euch mit zusätzlichen Fähigkeiten, die euch den Kampf gegen die übernatürlichen Widersacher erleichtern. Diese bestreitet ihr übrigens aus der Ego-Perspektive. Erfahrungspunkte könnt ihr zudem über das Abschließen von Nebenquests oder durch das Sammeln von Collectibles erwerben. Das kann mitunter etwas repetitiv werden, doch das solide Gameplay und die wunderschöne Optik der Spielwelt sorgen dafür, dass dieser Missstand schnell wieder vergessen ist.

Sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store erfreut sich Ghostwire: Tokyo sehr positiver Bewertungen, sodass Open-World-Fans dem schicken Japan-Geister-Trip auf jeden Fall mal eine Chance geben sollten – kostet ja nix!

Wer noch nicht überzeugt ist, liest sich am besten unseren großen Test zu Ghostwire: Tokyo durch, um sich ein besseres Urteil bilden zu können:

