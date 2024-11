Die 7 spannendsten Casual Games Strategiespiele für echte Taktiker

Screenshot© GIGA 4 / 8

Komplexität: ★★★★☆

Umfang: 24 Level

Wellen von Monstern stürmen auf eure Burg zu, die es zu verteidigen gilt: Platziert in Slime Rush TD 2 eure Türme strategisch geschickt entlang der Strecke, um angreifende Fledermäuse, Kürbisköpfe und Gespenster mit Pfeilen und Kanonen zu beschießen. Auch Gift und Eis können in späteren Level eingesetzt werden. Mit jedem besiegten Feind verdient ihr Geld, das ihr in neue Türme und Upgrades der bestehenden Festungsanlage investieren könnt. Wenn ihr besonders große Schlagkraft braucht, könnt ihr alle 30 Sekunden auf einen mächtigen Feuerball zurückgreifen.

Tipp: Überlegt euch genau, welche Türme und Upgrades ihr wirklich braucht. Spart ihr auf die richtigen Erweiterungen, schafft ihr jedes Level ohne Probleme.