Statt 4,99 Euro bald kostenlos: Epic verschenkt Shooter-Hit, der auf Steam von 96 % gefeiert wird

Im Epic Games Store kommen ab Donnerstag alle Fans von Spielen wie Vampire Survivor auf ihre Kosten. Denn Epic verschenkt ab dem Stichtag für eine Woche lang den 2D-Shooter-Hit Brotato, für den ihr auf Steam aktuell 4,99 Euro hinlegen müsst. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Epic verschenkt 2D-Shooter Brotato

Bock auf kurzweilige Baller-Action, in der ihr als Kartoffel mit allerlei Schuss- und Nahkampfwaffen Horden von Monstern niederstreckt? Dann lohnt sich für euch als PC-Spieler ab dem 28. November um 17:00 Uhr ein kurzer Ausflug in den Epic Games Store. Denn dort könnt ihr das Arena-Shooter-Roguelite Brotato komplett kostenlos abstauben (im Epic Games Store anschauen). Zum Vergleich: Auf Steam kostet Brotato aktuell 4,99 Euro und wird von 96 Prozent der Spieler positiv bewertet (Quelle: Steam) – ein echter Shooter-Kracher also!

Anzeige

Im Spiel ist es eure Aufgabe, innerhalb einer Arena möglichst lange gegen anrückende Alienhorden zu bestehen. Dafür bewegt ihr euren kleinen Kartoffelkrieger um die Gegner herum, während dieser automatisch die Fäuste sprechen oder es Blei regnen lässt. Jeder abgeschossene Gegner lässt Erfahrungspunkte und Währung fallen, die ihr zwischen den Gegnerhorden in Level-Ups und neue Ausrüstung investieren könnt.

Nach und nach werden die Widersacher zahlreicher und stärker, sodass die Kämpfe immer härter werden. Je mehr Runden ihr gespielt habt, desto einfacher könnt ihr abschätzen, welche Upgrades sich für euren Spielstil wirklich lohnen und welche ihr getrost ignorieren könnt.

Anzeige

Brotato sieht vielleicht etwas krude aus, macht aber einen Heidenspaß! (© Blobfish)

Für wen lohnt sich Brotato?

Für alle, die dem Vampir-Survivor-Spielkonzept etwas abgewinnen können, ist Brotato auf jeden Fall ein Pflichtspiel. Die simple Optik mag den einen oder anderen Spieler zuerst abschrecken, doch hinter der simplen Fassade versteckt sich ein fantastisches Gelegenheitsspiel, das man sowohl nur wenige Minuten als auch mehrere Stunden am Stück zocken kann.

Anzeige

Gut zu wissen: Inzwischen gibt es auch einen Koop-Modus, in dem ihr mit bis zu drei weiteren Mitspielern zusammen um das Überleben eurer Nachtschattengewächse kämpfen könnt. Epic verschenkt Brotato vom 28. November um 17:00 Uhr bis zum 5. Dezember um 16:59 Uhr. Wer sich die Gratis-Aktion also nicht durch die Lappen gehen lassen will, stellt sich lieber eine Erinnerung ein.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.