Hatte richtige Albträume: Ich habe das schlimmste Horrorspiel 2024 gefunden – es ist grandios

Mit einer nahezu perfekten Wertung von 97 Prozent positiven Stimmen auf Steam sind sich viele Horrorfans (und ich) einig: Mouthwashing ist das schlimmste Horrorspiel 2024. Und es ist ein Meisterwerk.

Mouthwashing lässt Horrorfans das Wasser im Mund zusammenlaufen

Es gibt dieses Sprichwort: „Wer echten Horror will, der muss sich die Indie-Games ansehen – nicht die massentauglichen Horror-Blockbuster.“ Dieses Sprichwort stammt von mir, aber es stimmt trotzdem. Jedes Jahr wieder erlebe ich Indie-Spiele, die das erneut bestätigen.

Anzeige

Das neueste Beispiel ist Mouthwashing (auf Steam ansehen), ein Indie-Psycho-Horror-Adventure, das die Horrorwelt gerade im Sturm erobert. Ich hatte zweimal Albträume, während ich durch diese grausame Story gekrochen bin – und auf Steam finden 97 Prozent der über 10.000 Kritiker das Spiel positiv. Damit sackt es eine der besten Wertungen auf Steam ein, die überhaupt möglich ist.

Aber Vorsicht – Mouthwashing ist nicht nur gruselig. Es ist horrend, grausam, eklig und lässt euch in solch dunkle menschliche Abgründe hineinsehen, dass ihr vielleicht wie ich Albträume haben werdet.

Anzeige

Schaut unbedingt in den Trailer, um einen grausigen Vorgeschmack zu bekommen:

Mouthwashing ist kranker als Silent Hill 2: Remake

Wirklich vergleichen kann man Silent Hill 2 Remake und Mouthwashing nicht, außer vielleicht so: Silent Hill 2 Remake ist ein absolut grandioser Horror-Blockbuster, aber Albträume hat er mir nicht beschert. Nach Mouthwashing dagegen will man sich erstmal den Mund auswaschen, um den ekligen Geschmack von der Zunge zu bekommen. Und das meine ich im besten Sinne überhaupt.

Anzeige

Aber worum geht es in Mouthwashing überhaupt? Um Mundspülungen? Nein, es geht um die Crew eines Frachterraumschiffs, ein schreckliches Unglück und natürlich um Mundspülungen. Irgendwie.

Die fünfköpfige Mannschaft des Frachters Tubar ist gestrandet, und ihr tretet in die Fußstapfen des neuen Captains. Der ehemalige Captain Curly wollte sich und der Mannschaft wohl das Licht ausblasen – und jetzt liegt er völlig verstümmelt auf der Krankenstation, lebt aber noch. Und gibt Geräusche von sich. Und starrt euch an. Ihr tragt jetzt die Verantwortung. Es gilt, die Crew irgendwie durchzubringen – was auch immer ihr dafür tun müsst.

Mouthwashing ist ein bizarres und atmosphärisches Horror-Adventure, dessen Story sich langsam wie eine Spirale über euch ausbreiten wird, bis es kein Entkommen mehr gibt. Hier erwartet euch keine Action, sondern ein grausamer Wahnsinn, der alsbald auch euch verschlingen wird. Auf Steam steht in der Beschreibung des Spiels: „Hoffe, dass du stirbst, oder bete darum, dass alle anderen auch sterben.“ Und ich finde, das ist eine wunderbare Zusammenfassung des Spiels und eigentlich alles, was ihr darüber wissen müsst.

Mouthwashing ist nicht lang, wird euch aber sicher lange begleiten, wenn ihr es durch das Spiel schafft. Ihr könnt euch auf eine Länge von 2-4 Stunden einstellen. Am besten, ihr spielt es einfach in einer Sitzung durch. Erschienen ist Mouthwashing auf Steam, und es ist auch für das Steam Deck verifiziert.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.