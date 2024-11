So viele Katzen! Dieser Steam-Trailer ist das Beste, was ich 2024 gesehen habe

Katzen! Lieben wir nicht alle Spiele über Katzen? Ich habe ein kleines Steam-Juwel ausgegraben, das euch den Dezember so richtig versüßen kann.

Stars In The Trash hat einen seltsamen Namen, aber den besten Trailer 2024

Na ja, den besten Trailer für Katzen-Fans. Was bedeutet, dass es auch insgesamt der beste Trailer 2024 ist! Falls ihr euch überzeugen wollt, schaut direkt oben im Artikel hinein – da haben wir ihn für euch bereitgestellt.

Stars In The Trash ist ein malerisches Katzen-Adventure, dessen Grafik an klassische Zeichentrickfilme erinnert. Viel gemütlicher und niedlicher kann ein Spiel also schon deshalb kaum sein. Es wird aber noch besser, denn ihr spielt nicht nur eine Katze, sondern erlebt auch kuschelige Freundschaften sowie eine mögliche Fellnasen-Romanze.

Stars In The Trash ist ein malerisches Katzen-Adventure, das ihr nicht verpassen solltet. (© Valhalla Cats)

Hauskatze Moka erlebt die Welt vor der Haustür – und findet Freunde wie auch Feinde

Stars In The Trash (auf Steam ansehen) ist ein Story-Adventure mit Plattform-Elementen, das euch in die Pfoten von Kater Moka tapsen lässt. Als Hauskatze hat Moka keine Ahnung, wie das Leben vor der Haustür funktioniert – was schnell klar wird, als er nach draußen ausbüxt und sich ein Abenteuer erhofft.

Doch die Welt außerhalb der eigenen vier Wände birgt so einige Gefahren für Moka: Nicht nur wird ein Katzenfänger auf ihn aufmerksam, auch muss er schnell lernen, wie man überhaupt auf der Straße überlebt.

Zum Glück ist er nicht allein – eine mysteriöse Straßenkatze läuft ihm über den Weg und verdreht ihm sogleich den Kopf. Außerdem ergeben sich noch weitere Freundschaften auf seiner Reise, die ihn womöglich auch emotional auf die Probe stellen wird.

Stars In The Trash zeichnet sich vor allen Dingen durch den Fokus auf die Story und den Zeichenstil heraus, der sofort an ältere Disney-Filme erinnert. Wenn ihr gern atmosphärische und kuschelige Spiele mögt, die euch für ein paar Stunden in eine andere Welt entführen, solltet ihr Stars In The Trash im Auge behalten.

Das Spiel soll etwa 3-4 Stunden andauern und erscheint kurz vor Weihnachten am 9. Dezember 2024 auf Steam. Perfekt für die Feiertage also.

