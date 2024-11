Lieblinge des Internets: Mit dem Katzen-Adventskalender wird Weihnachten richtig kitschig

Der richtige Adventskalender ist wichtig, um Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Wenn ihr Katzenfans seid, hat Amazon den perfekten Kalender für euch.

Für alle, die Katzen und Weihnachten lieben, gibt es in diesem Jahr ein besonderes Highlight: den Katzen-Adventskalender von Coppenrath. Mit seinem nostalgischen Charme und liebevollen Details ist er ein echter Blickfang für die Adventszeit.

Wand-Adventskalender – Katzen im Advent

Der Kalender ist so gestaltet, dass er gleichzeitig auch als dekoratives Wandbild dient, bei dem die versteckten Türchen für tägliche Spannung sorgen. Die Mischung aus festlicher Atmosphäre und einem Hauch Nostalgie macht ihn ideal für alle, die Freude an weihnachtlicher Dekoration haben.

Der Coppenrath Katzen-Adventskalender

Der Wand-Adventskalender „Katzen im Advent“ von Coppenrath ist in geöffnetem Zustand 297 mm breit und 420 mm hoch, perfekt für eine ansprechende Wandgestaltung. Die detailreichen Zeichnungen zeigen Katzen in winterlichen und festlichen Szenen, die mit Glitzer verziert sind und an alte Poesiebilder erinnern.

Die Zahlen der 24 Türchen sind kunstvoll versteckt, was das tägliche Öffnen zu einer kleinen Entdeckungsreise macht und den Kalender wie ein hübsches Wand-Bild wirken lässt.

Wenn ihr zusätzlich noch einen Adventskalender selber basteln wollt, zeigen wir euch in unserem Video wie das geht.

Darum solltet ihr den Coppenrath Katzen-Adventskalender kaufen

Dieser Adventskalender eignet sich hervorragend für alle, die in der Weihnachtszeit eine Vorliebe für das Besondere und etwas Kitsch haben. Ob als Geschenk oder zur eigenen Freude, der Kalender versprüht eine warme, nostalgische Stimmung und lädt täglich zu einer kleinen Entdeckung ein.

Die festlich gestalteten Katzenszenen mit Glitzer und nostalgischem Design machen ihn zu einem besonderen Highlight der Adventszeit und verkürzen auf zauberhafte Weise die Wartezeit auf Weihnachten.

