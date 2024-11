Backpack Battles: Alle Rezepte und Kombinationen (bis Patch 0.9)

Was als itch.io Browserspiel angefangen hat, eroberte nun im Sturm die Steam-Charts. In „Backpack Battles“ nutzt ihr eure limitierten Ressourcen, um das bestmögliche Inventar zusammenzustellen und so die anderen Spieler zu besiegen. Dafür müsst ihr jedoch erst die Rezepte der möglichen Item-Kombinationen freischalten. Welche es gibt, zeigen wir euch in diesem Guide.

Anzeige

Backpack Battles erklärt

Auto-Battler gibt es auf dem Markt bereits viele, so zum Beispiel Super Auto Pets oder Teamfight Tactics. Auch das Indie-Spiel Backpack Battles, welches im März 2024 erschien, gehört dazu, und scheint genau den Nerv der Community getroffen haben, da es bereits am ersten Release-Wochenende über 100.000 Mal verkauft wurde. Doch was macht das Spiel so besonders?

Bereits vor dem Early-Access war das Spiel für eine lange Zeit als Demo verfügbar, sodass die Interessenten das Strategiespiel ausgiebig testen konnten, bevor sie es beim Release zum erschwinglichen Preis kauften. In dem Spiel kauft ihr Items, baut daraus einen starken Rucksackinhalt und behauptet euch in asynchronen PvP-Kämpfen gegen andere Spieler. Seid ihr gut, steigt ihr bis zum heißersehnten Rank GRANDMAster empor.

Anzeige

Dabei gibt es viele dutzende Kombinationen von Gegenständen, die euch noch stärkere Items versprechen. Doch diese Kombos müsst ihr erst „erraten“ – und einige von ihnen sind gar nicht so intuitiv. Deshalb haben wir für euch eine Liste mit allen möglichen Items und entsprechenden Rezepten in Backpack Battles zusammengestellt.

Wichtiger Hinweis: Nach den neusten Updates könnt ihr nun direkt im Spiel selbst die neuen Gegenstände und Rezepte sehen, ohne sie vorher kombiniert haben zu müssen! Klickt dafür auf „Rezepte“ und schwebt mit der Maus über dem erwünschten Gegenstand.

Hovert einfach über das noch nicht entdeckte Rezept, um es zu sehen. (© PlayWithFurcifer, Screenshot GIGA)

Anzeige

Die Stars von Backpack Battles: Die Rucksäcke

Nachdem das Spiel nun viele Patches durchlaufen ist, stehen euch Stand August 2024 für jede Klasse drei verschiedene Rucksäcke zur Verfügung. Jede Klasse kann den Überraschungsbeutel nutzen, der euch nicht unähnlich wie das Geschenk mit zufälligen Items beschert. Zudem hat jede Klasse zwei weitere, einzigartige Rucksäcke im Schlepptau:

Waldläufer : Waldtäuschertasche und Rankenkorb

: Waldtäuschertasche und Rankenkorb Pyromane : Feuerschale und Opferschale

: Feuerschale und Opferschale Sensenfrau : Reisesarg und Reliktkasten

: Reisesarg und Reliktkasten Berserker: Ragetasche und Werkzeugtasche

Welche Tasche ihr wählt, ist eurem Spielstil überlassen. Mittlerweile ist es auch so, dass ihr nicht mehr so stark wie früher an eure Anfangsklasse gebunden seid und mithilfe von speziellen Gegenständen auch die Items anderer Klassen bekommen könnt.

Anzeige

Allgemein Gegenstände

Es gibt eine Menge Gegenstände, die für jede Klasse zugänglich sind und die essenziell sind, um die starken Gegenstände mithilfe von Kombinationen herzustellen. Ihr könnt alle Gegenstände im Startmenü einsehen, indem ihr auf „Gegenstände“ klickt und eure Filter entsprechend anpasst. Da das Spiel sich im Early Access befindet, werden immer wieder neue Gegenstände und Rezepte hinzugefügt, die das Spiel und das Meta oft verändern.

Allgemeine Rezepte

Die neuen Rezepte von Backpack Battles solltet ihr nicht ignorieren – die Gegenstände sind sehr mächtig. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Gegenstände könnt ihr mit jeder Klasse herstellen und sie werden in eurem Rezeptbuch auch für alle Klassen angezeigt, sobald ihr sie einmal gecraftet habt. Unter „VTD“ wird „Verteidigung“ („armor“) verstanden.

Anzeige

Rezept Kombination Beschreibung Steingolem Herzcontainer + 4 Steine Schaden: 5-10 (1,3/s)

Ausdauer: 0

Genauigkeit: 85 %

Abklingzeit: 6 s

Fähigkeit:

Ihr bekommt 1x Stärke pro Treffer und + 30 % Chance, den Gegner für 0,5 s zu stunnen. Macht +7 Schaden pro Steinschleuder im ★-Slot. Nutzt 7x Regeneration, um den Cooldown auf 3 s zu reduzieren und ihr bekommt 150 DEF.

Schimmerschwert Schimmerkugel + Holzschwert Schaden: 6-12 (5,6/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,6/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,6s

Fähigkeit: Erhaltet für jeden ★-Gegenstand folgendes:

Magischer Gegenstand: +8 % Angriffsgeschwindigkeit Vampirischer Gegenstand: +15 % Lebensraub Heiliger Gegenstand: +0,3 Schaden nach einem Treffer Dunkelheitsgegenstand: +10 % Chance nach einem Treffer 3 zufällige Debuffs zu verursachen

Kiste des Wohlstandes Schatzschatulle + Maneki-neko +4 Taschenslots

Wenn min. 3 göttliche oder einzigartige Gegenstände sich drin befinden, dann generiert die Kiste einen Edelstein pro Runde. Muscheltotem Holzschwert + Strahlende Muschel Ausdauerkosten: 2 (0,6/s)

Abklingzeit: 3,2 s

Fähigkeit:

Wenn euer Leben über 70 % ist, dann erhaltet ihr alle 3,2 s 1x Stärke, ansonsten heilt ihr um 8 Verbraucht 15 % weniger Ausdauer pro heiligen Gegenstand im ★-Slot.

Schlangenstab Zauberstab + Pestflasche Schaden: 6-8 (3,9/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,6/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,8 s

Fähigkeit:

Nutze 4 Mana beim Angriff, um den Schaden um +2 zu erhöhen. Pro 4x verursachten Schaden verursacht ihr ebenso 1x Giftstack. Die Verteidigung des Gegners gegen Gift wird um 30 % reduziert.

Königskrone Leuchtende Krone + Schatzschatulle Heilt alle 2,5 s um 5 und beschützt einen Buff davor, entfernt zu werden.

Nutzt 12 Mana, um für 2 Sekunden unverwundbar zu werden (einmalig).

Edelsteine in diesem Gegenstand sind 50 % stärker. Dornenblüte Dornenpeitsche + Ausdauertrank Schaden: 4-9 (3/s)

Ausdauerkosten: 2,2 (1/s)

Genauigkeit: 80 %

Abklingzeit: 2,2 s

Fähigkeit:

Beim Treffer +1 Dorne, 30 % Chance, +1 Stärke zu erhalten. Stärke erhalten: +7 Maximalleben. Verursacht +1 Schaden pro Dorne.

Königsschlotzbert Schlotzbert + Königskrone Nach 6 ★-Aktivierungen: Heilt um 25, beschützt 2 Buffs davor, entfernt zu werden und nutzt 6 Mana, um für 1 Sekunde unverwundbar zu werden (bis zu 3 mal) Heldenklinge Holzschwert + 2x Wetzstein Schaden: 2-4 (2,1/s)

Ausdauerkosten: 0,7 (0,5/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,4 s

Fähigkeit: ★-Waffen erhalten +2 Schaden. Heldenlangschwert Heldenklinge + 2x Wetzstein Schaden: 5-7 (3,8/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,6/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,6 s

Fähigkeit: ★-Waffen erhalten +4 Schaden. Falkenklinge Heldenklinge + 2x Hasthandschuhe Schaden: 4-5 (2,3/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,5/s)

Genauigkeit: 100 %

Abklingzeit: 2 s

Fähigkeit:

Angriff löst 2x aus. ★-Gegenstände aktivieren 30 % schneller.

Kreuzklingen Falkenklinge + Heldenlangschwert Schaden: 9-12 (7/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,7/s)

Genauigkeit: 100 %

Abklingzeit: 1,5 s

Fähigkeit:

★-Waffe verursachen +10 Schaden. ⬧-Gegenstand aktivieren 60 % schneller. Beim Treffer: Erhaltet +1 Schaden und aktiviert die Waffe 2 % schneller.

Schaufel Besen + Pfanne Schaden: 4-7 (2,3/s)

Ausdauerkosten: 1,7 (0,7/s)

Genauigkeit: 95 %

Abklingzeit: 2,4 s

Fähigkeit:

40 % Chance, beim Treffer Blindheit zu verursachen. Wenn ihr mit der Schaufel im Inventar den Laden betretet, erhaltet ihr einen zufälligen Gegenstand.

Heiliger Speer Speer + Leuchtende Krone Schaden: 5-12 (6,1/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,7/s)

Genauigkeit: 100 %

Abklingzeit: 1,4 s

Fähigkeit:

Entfernt beim Treffer 6 VTD und 1x Debuff pro freies ★-Feld oder heiligen Gegenstand vor dem Speer. Nutzt 25 Mana, um für 3s unverwundbar zu werden und dabei 100 % schneller anzugreifen.

Giftdolch Dolch + Pestflasche Schaden: 3-6 (1,5/s)

Ausdauerkosten: 0

Genauigkeit: 95 %

Abklingzeit: 3s

Fähigkeit:

Verursacht bei jedem Treffer 2x Gift. Wenn der Gegner benommen wird, löst der Dolch nochmal aus.

Prachtvoller Bräter Pfanne + Heldentrunk Schaden: 8-9 (5,7/s)

Ausdauerkosten: 1,3 (0,9/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,5 s

Fähigkeit:

Verursacht +1 Schaden pro ★-Gegenstand. Nutzt beim Treffen 12 Mana, damit alles an ★-Essen nochmal aktiviert.

Pfandemie Pfanne + Unheilvoller Kristall Schaden: 9-11 (5/s)

Ausdauerkosten: 0,7 (0,3/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 2 s

Fähigkeit: Wenn ★-Essen aktiviert, verursacht die Pfanne 1x Gift. Blutdorn Hungernde Klinge + Dornenpeitsche Schaden: 4-8 (3,5/s)

Ausdauerkosten: 1,8 (1,1/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,7 s

Fähigkeit:

Nutzt beim Treffer 1x Regeneration, um 1x Vampirismus + 1x Dornen zu erhalten. Verursacht +1 Schaden pro Regeneration und Dornen.

Blutdolch Dolch + Blutamulett Schaden: 4-7 (1,8/s)

Ausdauerkosten: 0

Genauigkeit: 95 %

Abklingzeit: 3 s

Fähigkeit:

Erhaltet 1x Vampirismus pro Treffer (max. 5). Ihr heilt +4 pro ★-Gegenstand. Wenn der Gegner benommen ist, schlägt der Dolch doppelt zu.

Vampirischer Panzer Lederrüstung + Blutamulet Wandelt zu Kampfbeginn 30 Leben in 60 VTD um.

Alle 3 s: Wandelt 10 Leben in 20 VTD um. Vampirische Handschuhe Hasthandschuhe + Blutamulett Nach 4 s: Erhaltet 5x Vampirismus und ★-Gegenstände aktivieren 35 % schneller. Steinrüstung Lederrüstung + Steinhauttrank Ausdauerkosten sind um 20 % erhöht.

Kampfbeginn: Erhaltet 80 VTD

Bei Nahkampfangriff: 30 % Chance, 1x Dornen vom Gegner zu entfernen.

Leben fällt unter 50 %: Erhaltet VTD äquivalent zu 30 % eures fehlenden Lebens Steinhelm Lederne Schutzkappe + Steinhauttrank Kampfbeginn: Eingehender Schaden wird für 5 s um 25 % reduziert.

25 % Chance, kritischen Schaden zu vermeiden.

25 % Chance, Benommenheit zu vermeiden. Krafthandschuhe Hasthandschuhe + Steinhauttrank ★-Waffen verursachen 20 % mehr Schaden, aber greifen 10 % langsamer an.

★-Waffe trifft: Erhaltet 2 VTD. Dornenschild Schild + Stoßzahn 35 % Chance, beim Nahkampfangriff 4 Schaden zu vermeiden, 0,3 Ausdauer vom Gegner zu entfernen und 1x Dornen zu erhalten (max. 3). Klauen des Vielfraß Hasthandschuhe + Stoßzahn Schaden: 4-5 (2,8/s)

Ausdauerkosten: 0,5 (0,3/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1.6 s

Fähigkeit:

Greift 5 % schneller pro 1x Dornen an. Nach vier Treffen erhaltet ihr 1x Stärke.

Verdorbene Rüstung Heilige Rüstung + Unheilvoller Kristall ★-heiligen Gegenstände erhalten Dunkelheit-Status.

10 % Chance für jeden ★-Dunkelheitsgegenstand, Debuff auf dem Gegner davor zu schützen, entfernt zu werden.

Kampfbeginn: Erhaltet 70 VTD

Alle 3 s: Entfernt 2 Debuffs und verursacht sie auf dem Gegner. Kappe des Unbehagens Lederne Schutzkappe + Unheilvoller Kristall Kampfbeginn: Eingehender Schaden ist für 5 s um 25 % reduziert.

Wenn der Gegner einen Buff erhält, 15 % Chance, den Buff zu neutralisieren.

Gegnerische Heileffekte sind um 30 % reduziert. Dunkelschwert Lichtschwert + Unheilvoller Kristall Schaden: 7-12 (6,3/s)

Ausdauerkosten: 1,4 (0,9/s)

Genauigkeit: 95 %

Abklingzeit: 1,5 s

Fähigkeit:

Verursacht +0,5 Schaden pro Debuff auf dem Gegner. Nutzt beim Angriff 1x Mana, um 1x Blindheit zu verursachen.

Herz der Finsternis Herzcontainer + Unheilvoller Kristall Alle 4 s stehlt ihr einen Buff vom Gegner, bevorzugt Regeneration.

Aktiviert 20 % schneller pro ★-Dunkelheitsgegenstand

Nutzt 7x Regeneration, um 80 Maximalleben, 4x Stärke und Reduktion der gegnerischen Heilung um 40 % zu bekommen. (einmalig) Mondrüstung Heilige Rüstung Erhaltet zu Kampfbeginn 40 VTD + 20 VTD pro ★-Magiegegenstand.

Alle 3 s: Erhaltet 2 Mana und reflektiert 2 Debuffs. Manadurst Hungernde Klinge +Manamurmel Schaden:5-7 (4,3/s)

Ausdauerkosten: 0,5 (0,4/s)

Genauigkeit: 200 %

Abklingzeit: 1,4 s

Fähigkeit:

Erhaltet beim Treffer 1x Mana. 20 Mana erhalten: Raubt 10 Leben pro Vampirismus-Stack.

Mondschild Schild der Ehre +Manamurmel ★-Gegenstände erzeugen +30 % mehr VTD. Pro 12 erzeugte VTD erhaltet ihr 1x Mana.

35 % Chance, 12 Schaden zu vermeiden und 0,7 Ausdauer vom Gegner zu entfernen. Spektraldolch Dolch +Manatrank Schaden: 2-5 (1,4/s)

Ausdauerkosten: 0

Genauigkeit: 95 %

Abklingzeit: 2 s

Fähigkeit:

Bei Angriff nutzt der Dolch 1x Mana, um die HP des Gegners direkt anzugreifen und dabei +7 Schaden zu verursachen. Greift bei Benommenheit des Gegners 2x an.

Fackel Holzschwert + Kohle Schaden: 2-3 (1,8/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,7/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,4 s

Fähigkeit: Bei jedem Angriff besteht 25 % Chance, den Schaden der Fackel dauerhaft um +1 zu erhöhen. Feuerfackel Fackel + Feuerquelle (Drache etc.) Schaden: 3-6 (2,9/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,7/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,4 s

Fähigkeit:

Erhaltet zu Kampfbeginn 2x Hitze. 35 % Chance, bei einem Treffer Schaden um +1 zu erhöhen. Wenn ihr min. 15x Hitze habt, erhöht sich der Schaden um +2.

Zauberfackel Fackel + Manatrank Schaden:3-6 (3,2/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,7/s)

Genauigkeit: 200 %

Abklingzeit: 1,4 s

Fähigkeit: Nutzt bei einem Treffer auf dem Gegner 1x Mana, damit die Fackel und die ★-Waffe +1 Schaden verursachen. Zauberstab Besen + Manamurmel Schaden: 5-7 (3/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,5/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 2 s

Fähigkeit: Nutzt beim Angriff 3x Mana, um +6 Schaden zu verursachen und erhöht den Schaden bis zum Ende des Kampfes um +2 Platinum-Kundenkarte Kundenkarte +Kundenkarte Reflektiert 2 Debuffs für jeden ★-Gegenstand der legendär, göttlich oder einzigartig ist.

Erhöht die Chance, einen einzigartigen Gegenstand zu finden, um 10 %.

Ihr könnt +1 einzigartigen Gegenstand mehr haben.

Pyromane

Der Pyromane setzt in Backpack Battles offensichtlich auf eins: Feuerkraft. Doch auch als Eismagier könnt ihr euch da behaupten. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Der Pyromane ist eine der zwei neuen Klassen neben Berserker, die mit dem Early-Access hinzugekommen sind. Die Klasse selbst ist unglaublich stark. Der Pyromane besitzt zum Beispiel eine Feuerschale als Rucksack, die 9 Slots hat. Wenn ihr mit der Feuerschale als Pyromane den Shop betretet, erhaltet ihr 1 Gold weniger und generiert dafür jede Runde eine Flamme. Durch jeden Feuergegenstand in der Feuerschale (maximal neun sind möglich) erhaltet ihr zu Kampfbeginn +5 Leben. Gerade im Early-Game kann das Bonusleben ausschlaggebend sein, um euch den Sieg zu bringen. Außerdem steht euch die Opferschale und der Überraschungsbeutel zur Verfügung.

Rezept Itemkombination Beschreibung Flammenschwert Heldenklinge +2x Flamme Schaden: 3-5 (2,9/s)

Ausdauerkosten 0,7 (0,5/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,4 s

Fähigkeit:

60 % Chance, beim Treffer 1x Hitze zu generieren Wenn 5x Hitze erhalten, dann verursacht dieser und ★-Gegenstände +1 Schaden.

Flammenschneide Flammenschwert + 2x Wetzstein Schaden: 5-7 (3,8/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,6/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,6 s

Fähigkeit:

Beim Treffer erhaltet ihr 1x Hitze Wenn 4x Hitze erhalten: dieser Gegenstand und alle ★-Gegenstände verursachen +1 Schaden.

Sonnenpanzer Heilige Rüstung + 2x Flammen Alle Feuergegenstände sind im ★-Slot heilig

Kampfbeginn: Erhaltet 70 VTD

Erhaltet 1x Hitze pro ★-Gegenstand

Alle 3 s: Nutzt 1x Hitze, um 25 HP zu heilen und 2 Debuffs zu entfernen. Sonnenschild Schild der Ehre + 2x Flamme Beim Angriff: 35 % Chance, 14 Schaden zu vermeiden und 0,7 Ausdauer von dem Gegner zu entfernen.

Wenn der ★-Gegenstand 10 VTD erzeugt: Verursacht 4 Schaden. Glutspeer Speer + 2x Flamme Schaden: 5-9 (4,9/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,7/s)

Genauigkeit: 65 %

Abklingzeit: 1,5 s

Fähigkeit:

Nutzt 1x Hitze vor einem verfehlten Angriff, um sicher zu treffen und +3 Schaden zu verursachen. Beim Treffer: Zerstört 4 VTD pro ★-Feuergegenstand.

Glutdolch Dolch + 2x Flamme Schaden: 3-7 (1,4/s)

Ausdauerkosten: 0

Genauigkeit: 95 %

Abklingzeit: 3,5 s

Fähigkeit:

Nutzt beim Treffer 1x Hitze, um den Schaden dauerhaft um 2 zu erhöhen. Wenn der Gegner benommen ist, schlage ein weiteres Mal zu.

Flammenpeitsche Dornenpeitsche + 2x Flamme Schaden: 6-10 (4/s)

Ausdauerkosten: 2 (1/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 2 s

Fähigkeit: Nutzt beim Treffer 1x Dorn, um 3x Hitze zu erhalten und +6 Schaden zu verursachen. Chili-Goobert Scholtzbert + Chilischote Bei 5 Gegenstand-Aktivierungen: heilt um 10 und erhaltet 2x Hitze. Stab des Feuers Zauberstab + Drachenkugel Schaden: 5-7 (3,3/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,6/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,8 s

Fähigkeit: Nutzt beim Angriff 2x Mana und 2x Hitze, um den Schaden um +5 zu erhöhen. Eisrüstung Lederrüstung + Schriftrolle: Frostschwall Kampfbeginn: Erhaltet 45 VTD und verursacht 4x Kälte.

Alle 5 s: Nutzt 1x Hitze, um 2x Eis zu verursachen und 10 VZD zu erhalten. Gefrorener Schild Holzschild + Schriftrolle: Frostschwall 35 % Chance, 5 Schaden von Nahkampfangriffen zu vermeiden, 0,5 Ausdauer vom Gegner zu entfernen und 1x Kälte zu verursachen. (bis zu 10) Frostbiss Hungrige Klinge + Schriftrolle: Frostschwall Schaden: 4-7 (3.4/s)

Ausdauer: 1 (0,6/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,6 s

Fähigkeit:

70 % Chance, beim Treffer 1x Kälte zu verursachen. Verursacht +1 Schaden pro Vampirisimus- und 0,5 pro Kälte-Stack auf dem Gegner. Wenn der Gegner 30x Kälte erreicht, bekommt ihr 5x Vampirismus (einmalig).



Besondere Gegenstände des Pyromanen:

Freundliches Feuer

Flammenbanner

Dunkle Laterne

Frostflamme

Drachennest

Chilischote

Drachenkugel

Diverse Drachen

Buch des Frostes

Schriftrolle: Frostschwall

Berserker

Wenn ihr eure wilde Seite zum Vorschein kommen lassen wollt, könnt ihr als Berserker auf den Gegenstand „Zeichen des Wolfs“ setzen und euch auf viele süße Welpen im Shop freuen. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Berserker ist die zweite neue Klasse, die mit dem offiziellen Release dazukam. Der Berserker setzt auf die Kraft des Metalls und hat dank der Ragetasche die besondere Fähigkeit, mittels seines Schmiedehammers vielerlei an Gegenständen ausbauen zu können. Wenn ihr damit unter 50 % Leben fallt, für 5 Sekunden in Kampfrausch versetzt. Während Kampfrausch aktivieren die Gegenstände in der Tasche 30 % schneller und der eingehende Schaden ist um 20 % reduziert. Die zweite Tasche, die ihr mitnehmen könnt, ist die Werkzeugtasche. Auch als Berserker steht euch natürlich der Überraschungsbeutel zur Verfügung. Die für die Klasse einzigartigen des Berserkers sind, stellen wir euch nun vor.

Rezept Itemkombination Beschreibung (NEU) Stachelstab Zauberstab + Stachelhalsband Schaden: 6-8 (3,9/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,6/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,8 s

Fähigkeit: Nutze bei Angriff 5x Mana, um +2 Stärke zu erhalten, während des Kampfrausches zusätzlich +2 Stachel. Doppelaxt Axt + Axt Schaden: 6-12 (6/s)

Ausdauerkosten: 2 (1,3/s)

Genauigkeit: 85 %

Abklingzeit: 1,5 s

Fähigkeit: Erhöht beim Treffer den Schaden dauerhaft um 2.

Im Kampfrausch: Führt einen zusätzlichen Angriff aus. Der Schaden wird nun um +3 erhöht. Übertriebene Klinge Übergroßes Großschwert + Schmiedehammer Schaden: 50-60 (11/s)

Ausdauerkosten: 5 (1/s)

Genauigkeit: 95 %

Abklingzeit: 5 s

Fähigkeit:

Verursacht pro Stärke +3 Schaden. Im Kampfrausch: Reduziert Ausdauerkosten auf 3 und Abklingzeit auf 3 s.

Kettenpeitsche Dornenpeitsche + Schmiedehammer Schaden: 4-9 (2,6/s)

Ausdauerkosten: 2,5 (1/s)

Genauigkeit: 85 %

Abklingzeit: 2,5 s

Fähigkeit:

Verursacht +1 Schaden pro Buff, den ihr vom Gegner entfernt. Beim Treffer: Entfernt 2 Buffs von dem Gegner. Während Kampfrausch: Heile um 2.

Drachenpanzer Lederrüstung + Schmiedehammer Kampfrausch beginnt: +40 VTD

Während Kampfrausch: Eingehender Schaden wird um 15 % reduziert. Drachenhautstiefel Lederstiefel + Schmiedehammer 25 % Chance, Kälte zu widerstehen.

Kampfrausch beginnt: Entfernt 3 zufällige Debuffs und erhaltet 1x Stärke und 8 VTD. Drachenklauen Hasthandschule + Schmiedehammer 10 % Chance. Gift zu widerstehen.

Während Kampfrausch: ★-Gegenstände aktivieren 40 % schneller. Panzerwelpe des Mutes Welpe des Mutes + Schmiedehammer Schaden: 7-9 (2/s)

Ausdauerkosten: 0

Genauigkeit: 95 %

Abklingzeit: 4 s

Fähigkeit: Verursacht +2 Schaden pro ★-Gefährten. Kann nicht geblockt werden oder Dornen auslösen. Panzerwelpe der Weisheit Welpe der Weisheit + Schmiedehammer Alle 4 s: Erhaltet 12 VTD und entfernt 1x Kälte.

Aktiviert 15 % schneller pro ★-Gefährten. Panzerwelpe der Stärke Welpe der Stärke + Schmiedehammer Alle 3,5 s: Erhaltet zufällig entweder 1x Glück, 1x Regeneration oder 1x Stärke.

Aktiviert 10 % schneller pro ★-Gefährten und 20 % schneller pro ★-Essen.

Besondere Gegenstände des Berserkers:

Axt

Schmiedhammer

Schlagring

Zeichen des Wolfs + Wolfsgefährten

Amboss

Hirschtotem

Schamanenmaske

Käse

Stachelhalsband

Diverse Runen

Waldläufer

Als Ranger bzw. Waldläufer wollt ihr vor allem nach den Bögen-Rezepten Ausschau halten. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Der Waldläufer, engl. Ranger, ist eine der beiden Klassen, die bereits in der Demo verfügbar waren, sodass die Spieler damit wahrscheinlich etwas vertrauter sind. Die Waldläufertasche beschert euch nur 6 Slots, dafür erhalten alle Waffen, die darin liegen, 10 % Kritchance pro Kleeblatt, welches ihr habt. Ansonsten könnt ihr auch das Spiel mit dem Rankenkorb oder dem Überraschungsbeutel beginnen. Als Ranger dürft ihr euch natürlich hier an einer großen Auswahl an Bögen erfreuen.

Rezept Itemkombination Beschreibung Kritholzstab Zauberstab + Eichenanhänger Schaden: 5-7 (3,3/s)

Ausdauerkosten: 1 (0,6/s)

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 1,8 s

Fähigkeit: Nutzt beim Angriff 4x Mana, um +7 Schaden zu verursachen. Danach sind alle eure Angriffe für 1s kritisch. Stoßzahnborer Pfeil und Bogen + Stoßzahn Schaden: 9-12 (3,5/s)

Ausdauerkosten: 1,5 (0,5/s)

Genauigkeit: 85 %

Abklingzeit: 3 s

Fähigkeit:

Erhaltet zu Kampfbeginn 2x Dornen. Wenn die ★-Waffe trifft, nutzt der Stoßzahnbohrer 1x Dornen und verursacht +8 Schaden.

Belladonnas Flüstern Pfeil und Bogen + Pestflasche Schaden: 6-9 (2,5/s)

Ausdauerkosten: 1,5 (0,5/s)

Genauigkeit: 85 %

Abklingzeit: 3 s

Fähigkeit:

Für alle 9 Schaden, die die ★-Waffe verursacht, verursacht der nächste Angriff mit dem Bogen +1 Gift. Verursacht +0,5 Schaden pro Gift auf dem Gegner.

Fortunas Gnade Pfeil und Bogen + 2x Glücksklee Schaden: 6-9 (2,5/s)

Ausdauerkosten: 1,5 (0,5/s)

Genauigkeit: 85 %

Abklingzeit: 3 s

Fähigkeit:

Erhaltet zu Kampfbeginn 2 x Glück. Wenn die ★-Waffe krittet, greift der Bogen beim nächsten Angriff 2x an.

Stoßzahnpiekser Kurzbogen + Stoßzahn Schaden: 2-3 (1,5/s)

Ausdauerkosten: 0,7 (0,4/s)

Genauigkeit: 85 %

Abklingzeit: 1,7 s

Fähigkeit: 50 % Chance, beim Treffer 1x Dorn zu erhalten. Belladonnas Schatten Kurzbogen + Pestflasche Schaden: 2-10 (1,5/s)

Ausdauerkosten: 0,7 (0,4/s)

Genauigkeit: 85 %

Abklingzeit: 1,7 s

Fähigkeit: 50 % Chance, beim Treffer 1x Gift zu erhalten. Fortunas Hoffnung Kurzbogen + 2x Glücksklee Schaden: 2-3 (1,5/s)

Ausdauerkosten: 0,7 (0,4/s)

Genauigkeit: 85 %

Abklingzeit: 1,7 s

Fähigkeit: 50 % Chance, beim Treffer 1x Glück zu erhalten. Glücksschweinchen Sparschwein + 2x Glücksklee Laden betreten: +1 Gold

Kampfbeginnt: erhaltet +2 Glück

Zufallseffekte von ★-Gegenständen sind 15 % wahrscheinlicher Karottenscholtzbert Schlotzbert + 2x Karotte Wenn 5 ★-Gegenstände aktivieren, entfernt Schlotzbert 3 Debuffs und ihr erhaltet 2x Stärke für 4 s.

Besondere Gegenstände des Waldläufers:

Megaklee

Gut gefüllte Futterschale

Bohrpfeil

Yggdrasilblatt

Giftefeu

Karotte

Bögen

Eichenanhänger

Kleeblatt

Kleintiere wie Ratte, Igel, Eichhörnchen

Sensenfrau

Die Sensenfrau (engl. Reaper) kann mithilfe ihrer Gift-„Bomben“ direkt am Anfang des Kampfes sehr viel Schaden auf einmal machen. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Die Sensenfrau war bereits vor Release an die stärkere der beiden Klassen bekannt. Sie setzt vor allem auf Gift-Stacks und hofft, so den Kampf möglichst hinauszuzögern und euch mit Gift zubomben zu können. Ihre Tasche ist der Reisesarg, der 8 Slots besitzt und die Fähigkeit, dass die sich darin befindlichen Gegenstände mit 25 % bei Aktivierung +1 Giftstack verursachen. Oder ihr nehmt den schmalen, aber mächtigen Reliktkasten mit, der eure Waffen bufft und eure Ausdauerkosten massiv senkt.

Rezept Itemkombination Beschreibung Stab der Unheilung Zauberstab + Teufelsflasche Ausdauerkosten: 1,5 (0,8/s)

Abklingzeit: 2s

Fähigkeit:

Alle 2 s: Heilt um 11. Nutzt 6 Mana: für 2 Sekunden verursachen alle Heilungen Schaden

Rubinplautze Rubindrachi + Glitzernde Feuerechse Schaden: 15-20 (8,8/s)

Ausdauerkosten: 0

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 2 s

Fähigkeit:

Erhaltet 1x Hitze beim Treffer. Bei min. 12x Hitze bekommt ihr 30 % Chance, für 0,4 s Benommenheit auszulösen.

Giftiger Schlotzbert Schlotzbert + 2x Fliegenpilz Entfernt 2x Gift und verursacht 4x Gift bei 5 ★-Gegenstände-Aktivierungen Eisdrache Rubindrachi + Weißäugiger Blauer Drache Schaden: 15-20 (8/s)

Ausdauerkosten: 0

Genauigkeit: 90 %

Abklingzeit: 2,2 s

Fähigkeit:

Verursacht 1x Kälte beim Treffer. Wenn der Gegner 20x Kälte erreicht, kriegt ihr 50 VTD.

Starke Pestflasche Pestflasche + Fliegenpilz Gegner regenegiert Leben: Trinkt die Flasche und verursacht dem Gegner 3x Gift und euch 1x Gift. Starke Teufelsflasche Teufelsflasche + Unheilvoller Kristall Leben des Gegners fällt unter 50 %: Trinkt die Flasche, raubt 0,4 Leben pro Debuff auf dem Gegner und reduziert seine Heileffekte für 3 s um 30 %. Starker Vampirtrank Vampirtrank + Kessel Beide Charaktere fallen unter 80 % Leben: Trinkt den Trank, erhaltet 1x Vampirismus und 10 % Lebensraub für 5 s. Starker Göttertrank Göttertrank + Kessel Wenn auf euch min. 20 Debuffs liegen: Trinkt aus, entfernt 12 Debuffs und erhaltet 4 zufällige Buffs.

Besondere Gegenstände der Sensenfrau:

Verwunschener Dolch

Blutrünstige Bürste

Schlange

Weichbert Seelenpein

Kessel

Fliegenpilz

Kartendeck und Karten

Miss Glücken

Liselotte Seelenpein

Teufelsflasche

Giftflasche

Todessense

Einzigartige Gegenstände

In BPB könnt ihr höchstens einen einzigartigen Gegenstand gleichzeitig im Rucksack haben. Außer ihr habt die Platinum-Kundenkarte... (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Jede Runde besteht eine gewisse Chance, dass einzigartige Gegenstände im Shop erscheinen. Diese sind besonders stark, kommen aber nur selten vor und lassen sich nicht immer ohne Weiteres in euren Build integrieren.

Während Events wie Lunar New Year oder Weihnachten haben die entsprechenden Gegenstände eine höhere Wahrscheinlichkeit, im Shop zu erscheinen. Diese einzigartige Gegenstände stehen euch aktuell zur Verfügung:

Bluternter: Eine Waffe, bei der die in den ★-Slots befindlichen Gegenstände 100 % mehr Vampirismus-Stacks erzeugen.

Eine Waffe, bei der die in den ★-Slots befindlichen Gegenstände 100 % mehr Vampirismus-Stacks erzeugen. Schurkischer Schlitzer: Eine Waffe, bei der alle umliegenden Nahkampfwaffen -2 Schaden verursachen, aber der Schlitzer pro Nahkampfwaffe im ★-Slot +4 bekommt.

Eine Waffe, bei der alle umliegenden Nahkampfwaffen -2 Schaden verursachen, aber der Schlitzer pro Nahkampfwaffe im ★-Slot +4 bekommt. Kürbis: Eine Waffe, bei der die Treffer mit 50 % Chance für 0,5 Sekunden Benommenheit verursachen. Während der Erschöpfungsphase (engl.: Fatigue) bekommt ihr zudem 10x Hitzestacks.

Eine Waffe, bei der die Treffer mit 50 % Chance für 0,5 Sekunden Benommenheit verursachen. Während der Erschöpfungsphase (engl.: Fatigue) bekommt ihr zudem 10x Hitzestacks. Tanzender Drache: Eine Waffe, die +1 Schaden pro Hitzestack verursacht, 2 % Chance pro Kleeblatt hat, Debuffs zu widerstehen und euch zu Kampfbeginn 1x Hitze und 1x Kleeblatt pro ★-Gegenstand verleiht.

Eine Waffe, die +1 Schaden pro Hitzestack verursacht, 2 % Chance pro Kleeblatt hat, Debuffs zu widerstehen und euch zu Kampfbeginn 1x Hitze und 1x Kleeblatt pro ★-Gegenstand verleiht. Geschenkbox: Mit ihr erhaltet ihr zu Kampfbeginn 5 zufällige Buffs. Zudem verdient ihr beim Shop betreten kein Geld mehr, wenn die Box in eurem Inventar ist, sondern erhaltet zufällige Gegenstände in einem wesentlich höheren Wert und ohne Klassenrestriktionen.

Mit ihr erhaltet ihr zu Kampfbeginn 5 zufällige Buffs. Zudem verdient ihr beim Shop betreten kein Geld mehr, wenn die Box in eurem Inventar ist, sondern erhaltet zufällige Gegenstände in einem wesentlich höheren Wert und ohne Klassenrestriktionen. Pfefferkuchen-Peter: Ein Essensgegenstand, der euch zu Kampfbeginn 40 LP verleiht und alle 3 Sekunden je ein Kleeblatt, Hitze und Mana nutzt, um euch 1x Stärke, 3x Regeneration und 20 Maximalleben zu geben.

Ein Essensgegenstand, der euch zu Kampfbeginn 40 LP verleiht und alle 3 Sekunden je ein Kleeblatt, Hitze und Mana nutzt, um euch 1x Stärke, 3x Regeneration und 20 Maximalleben zu geben. Tim: Ein Edelstein, welches euch in der Waffe 50 % Chance gibt, einen Buff zu stehlen, in Rüstung 30 % Chance, Debuff oder kritischen Treffer zu vermeiden und im Rucksack euch um 50 LP heilt und 5x Stärke verleiht, wenn der Gegner unter 50 % LP fallt.

Ein Edelstein, welches euch in der Waffe 50 % Chance gibt, einen Buff zu stehlen, in Rüstung 30 % Chance, Debuff oder kritischen Treffer zu vermeiden und im Rucksack euch um 50 LP heilt und 5x Stärke verleiht, wenn der Gegner unter 50 % LP fallt. Artefaktstein Hitze: Wird 1x pro Kampf geworfen (außer ihr habt den Sack voll Steine) und verursacht 3x Kälte. ★-Waffen verursachen 1x Kälte pro Treffer.

Wird 1x pro Kampf geworfen (außer ihr habt den Sack voll Steine) und verursacht 3x Kälte. ★-Waffen verursachen 1x Kälte pro Treffer. Artefaktstein Kälte: Wird 1x pro Kampf geworfen (außer ihr habt den Sack voll Steine) und gibt euch 3x Hitze. Erreicht ihr 10x Hitze, bekommen die ★-Waffen -8 Schaden.

Wird 1x pro Kampf geworfen (außer ihr habt den Sack voll Steine) und gibt euch 3x Hitze. Erreicht ihr 10x Hitze, bekommen die ★-Waffen -8 Schaden. Artefaktstein Tod: Wird 1x pro Kampf geworfen (außer ihr habt den Sack voll Steine) und verursacht Erschöpfungsschaden. ★-Gegenstände haben +5 % Chance auf kritischen Treffer pro Erschöpfungslevel auf dem Gegner.

Wird 1x pro Kampf geworfen (außer ihr habt den Sack voll Steine) und verursacht Erschöpfungsschaden. ★-Gegenstände haben +5 % Chance auf kritischen Treffer pro Erschöpfungslevel auf dem Gegner. Abzeichen: Ihr könnt verschiedene Abzeichen erwerben, die euch im Laden Zugriff auf klassenfremde Gegenstände ermöglichen. Zudem existiert das Regenbogenabzeichen für alle Klassengegenstände und Steinabzeichen für keine Klassengegenstände.

Ihr könnt verschiedene Abzeichen erwerben, die euch im Laden Zugriff auf klassenfremde Gegenstände ermöglichen. Zudem existiert das Regenbogenabzeichen für alle Klassengegenstände und Steinabzeichen für keine Klassengegenstände. Zeitverzwirbler: Die Waffen von euch und eurem Gegner werden 30 % langsamer aktiviert. Dafür aktiviert euer Gegenstand mit der höchsten Abklingzeit einmal pro Sekunde +5 % schneller.

Die Waffen von euch und eurem Gegner werden 30 % langsamer aktiviert. Dafür aktiviert euer Gegenstand mit der höchsten Abklingzeit einmal pro Sekunde +5 % schneller. Beunruhigende Erscheinung: 30 % des Schadens bekommt ihr als Heilung zurück. Nutzt alle 3 Sekunden eine zufälligen Buff, um euch für 10 LP zu heilen.

30 % des Schadens bekommt ihr als Heilung zurück. Nutzt alle 3 Sekunden eine zufälligen Buff, um euch für 10 LP zu heilen. Stabiler Rekombinator: Verbraucht beim Betreten des Ladens ★-Gegenstände und erzeugt Gegenstände basierend auf ihrem kombinierten Wert.

Verbraucht beim Betreten des Ladens ★-Gegenstände und erzeugt Gegenstände basierend auf ihrem kombinierten Wert. Eckbert: Wenn ★ aktiviert werden, dann 25 % Chance 1x Regeneration zu erzeugen. Wenn ♦ aktiviert werden, dann 25 % Chance, 1x Renegeration zu nutzen, um 1x Ausdauer zu bekommen.

Schlotzberts

Die Schlotzberts bzw. zu Englisch Gooberts sind sehr flexible Gesellen, die in allen Farben vorkommen. (Bildquelle und Bearbeitung: Screenshot GIGA)

Der Schlotzbert ist ein Monster, welches sich an eure Bedürfnisse und Klasse anpasst. Als Grundlage dient immer der normale Schlotzbert, aus dem alle Klassen diese drei Schlotzberts kreieren können:

Schlotzbert des Lichts

Vampirischer Schlotzbert

Stahlschlotzbert

Zudem hat jede Klasse ihre eigene Variante des Schlotzberts:

Waldläufer: Karottenschlotzbert

Sensenfrau: Giftiger Schlotzbert

Pyromane: Chili Schlotzbert

Berserker: Käseschlotzbert

Ebenso könnt ihr, wenn ihr ganz viel Geduld und Glück habt, einen ganz besonderen Schlotzbert herstellen: den Regenbogenschlotzbert. Dafür braucht ihr die vier normalen Schlotzberts (normal, Licht, Blut und Stahl) sowie den Schlotzbert eurer Klasse. Dieser seltene Schlotzbert haut so richtig rein, ist aber umso schwieriger, herzustellen.

Was kann der Regenbogenschlotzbert: Er hat insgesamt ganze 12 ★-Slots für Item-Aktivierungen und alle 6 Aktivierungen gibt er euch 20 VTD und 2x Vampirismus, heilt um 20, verursacht 4x Blindheit und gibt den ★-Waffen +4 Schaden.