Traumstart auf Steam: Kostenloser Mix aus Shooter und MOBA begeistert Spieler

Wenn Overwatch und League of Legends ein kleines Free2Play-Baby kriegen würden, es wäre sehr wahrscheinlich der neue Steam-Hit Supervive. Den Trailer dazu findet ihr über diesem Artikel.

Supervive feiert grandiosen Start auf Steam

Seit dem 20. November 2024 können Spieler Supervive kostenlos auf Steam herunterladen und das tun sie offensichtlich in Scharen. Das Spiel mixt einen Hero-Shooter mit einem MOBA und garniert das Ganze sogar noch als Extra mit einem Battle-Royale-Modus.

Anzeige

Laut SteamDB ging es am 21. November bereits für fast 33.000 gleichzeitige aktive Spieler in den Kampf. Ein guter Start für das Debüt des amerikanischen Studios Theorycraft Games. (Quelle: SteamDB). Die Steam-Rezensionen können sich ebenfalls sehen lassen, die gut 1.600 Nutzerwertungen fallen zu 89 Prozent positiv aus. (Quelle: Steam).

Gelobt werden vor allem das gute Zusammenspiel der Elemente aus dem MOBA- und Shooter-Genre und auch die im Vergleich zu League of Legends oder Dota deutlich kürzeren Rundenzeiten von 15 bis 20 Minuten.

Anzeige

Das neue Supervive begeistert aktuell die Steam-Spieler. (© Theorycraft Games)

Wie spielt sich Supervive?

Spieler wählen aus aktuell 16 Charakteren einen Helden aus, der über individuelle Fähigkeiten verfügt und klassische Rollen wie Tank, Damage Dealer oder Healer ausfüllt. Gesteuert wird der Top-Down-Shooter über die WASD-Tasten, gezielt und geschossen wird mit der Maus. Auf der Map finden sich außerdem bei NPC-Gegnern Ausrüstungsgegenstände, um den eigenen Helden zu verbessern.

Anzeige

Es gibt zwei grundsätzliche Spiel-Modi. Da ist zum einen der Arena-Modus, in dem zwei Vierer-Teams gegeneinander antreten, was eher dem MOBA-Genre ähnelt. Zum anderen gibt es eine Battle-Royale-Variante für Quads und Duos, in dem Teams auf einer immer kleiner werdenden Map versuchen, als Letztes am Leben zu sein.

Die Vergleiche mit einem Overwatch oder League of Legends kommen übrigens nicht von ungefähr, denn Entwickler Theorycraft Games hat in den eigenen Reihen diverse ehemalige Mitarbeiter von Blizzard und Riot Games.

Supervive befindet sich aktuell im Early Access auf Steam, der sechs Monate bis ein Jahr dauern soll. Da das Spiel kostenlos ist, finanziert es sich über einen Ingame-Shop mit kosmetischen Gegenständen für die einzelnen Charaktere.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.