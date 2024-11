Stalker 2: Taschenlampe einschalten

In Stalker 2: Heart of Chornobyl kann es so dunkel werden, dass ihr die virtuellen Hände vor euren Augen nicht mehr sehen könnt. Wie ihr ein klein wenig Licht in die Dunkelheit bringen könnt, erfahrt ihr hier.

Durch ein dynamisches Wettersystem, sowie Tag- und Nachtwechsel wird die offene Spielwelt von Stalker 2 schnell mal in Dunkelheit gehüllt. Hinzu gesellen sich finstere Höhlen oder erkundbare Gebäude ganz ohne Lichtquellen. Vor allem gefährliche Emissionen werden bei völliger Finsternis schnell übersehen und kosten euch im schlimmsten Fall das virtuelle Leben.

Glücklicherweise gibt es eine einfache Möglichkeit zumindest für eine begrenzte Lichtquelle zu sorgen. Der Protagonist Skif trägt nämlich von Anfang an eine Kopflampe auf seinem Haupt, die jederzeit ein- und ausgeschaltet werden kann.

Taschenlampe auswählen und anschalten

Zur Verwendung der Taschenlampe gibt euch Stalker 2 gleich zwei Möglichkeiten an die Hand. Für die Standardvariante reicht es auf dem PC die Taste "L" zu drücken. Spielt ihr mit einem Xbox-Controller ist es die RB-Taste, nach der ihr sucht.

Öffnet das Ausrüstungsrundmenü und aktiviert oder deaktiviert die Taschenlampe hier. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alternativ könnt ihr das Ausrüstungsrundmenü aufrufen (PC: Tabulator, Xbox: LB) und dann die E-Taste auf dem PC verwenden oder das Steuerkreuz nach rechts auf dem Xbox-Controller drücken.

Auf dem PC könnt ihr die Taste zum Einschalten der Taschenlampe auch anpassen – zumindest die Taste im Ausrüstungsrundmenü. Öffnet dazu das Pause-Menü und sucht unter den Einstellungen den Reiter "Steuerung" auf. Klickt dann auf "Tastatureinstellungen" und scrollt nach unten, bis ihr das Ausrüstungsrundmenü erreicht. Hier findet ihr die Option "Taschenlampe auswählen" vor.

Will die Taschenlampe weder auf die eine noch auf die andere Art angehen, handelt es sich vermutlich um einen Bug. Speichert in diesem Fall das Spiel ab und ladet den Spielstand erneut. Die Taschenlampe sollte danach wieder funktionieren.