Stalker 2: Artefakte finden, ausrüsten und farmen

Artefakte sind wertvolle Schätze in Stalker 2: Heart of Chornobyl mit unterschiedlichen Effekten, die euch nützen, aber auch schaden können. Wie ihr Artefakte finden, farmen sowie ausrüsten könnt, erfahrt ihr hier!

Detektor ausrüsten und Artefakte finden

Zum Finden von Artefakten benötigt ihr einen Detektor. Zu Beginn des Spiels bekommt ihr automatisch den Echo-Detektor. Im Inventar-Bildschirm hat dieser einen eigenen Slot. Doppelklickt auf den Detektor in eurem Inventar oder zieht ihn in den Slot, um ihn auszurüsten.

Zieht euren Detektor aus dem Inventar in diesen Slot, um ihn auszurüsten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Um mit dem Detektor Artefakte zu finden, müsst ihr ihn aktiv in der Hand halten, denn nur dann wird er anfangen zu piepen, wenn sich Artefakte in der Nähe befinden. Öffnet dazu das Waffenrad (Tab-Taste gedrückt halten) und drückt die Q-Taste, um den Detektor in die linke Hand zu nehmen. Damit ihr nicht völlig ungeschützt seid, könnt ihr in der rechten Hand weiterhin eure Pistole führen.

Wenn ihr euch dann in der Nähe eines Artefakts befindet, wird der Detektor anfangen zu piepen. Lauft in die Richtung, in der das Piepen in immer kürzeren Abständen erfolgt, um euch dem Artefakt zu nähern. Dies wird euch zwangsläufig in Bereiche mit Anomalien führen. Sobald ihr euch genau beim Artefakt befindet, wird es aus einer der Anomalien spawnen. Es bewegt sich aber weiter zu anderen Orten, wenn ihr nicht schnell genug seid und es einsammelt. Spammt also am besten die F-Taste, sobald es erscheint.

Manche Artefakte sind so klein, dass ihr sie nur schwer auf Anhieb erkennen könnt. (© Screenshot GIGA)

Hinweis: Es gibt auch Artefakte, die einfach an bestimmten Stellen in der Spielwelt herumliegen, dies ist jedoch eher selten der Fall.

Bessere Detektoren finden

Euer erster Detektor hat nur eine geringe Reichweite und zeigt euch nicht die Richtung an, in der sich Artefakte befinden. Im Spielverlauf könnt ihr daher bessere Detektoren finden. Die Fundorte der Detektoren, die wir bisher gefunden haben, sehen wie folgt aus:

Echo-Detektor: Von Beginn an ausgerüstet.

Von Beginn an ausgerüstet. Hilka-Detektor: Dieser Detektor hat eine erhöhte Reichweite. Könnt ihr während der Nebenquest "Budmo!" finden, die ihr von den beiden NPCs auf dem Sofa beim Lager "Schlackeberg" in der Region "Müllhalde" erhaltet. Bei dieser Quest sollt ihr Wodka in verschiedenen Verstecken ablegen. In einem der Verstecke findet ihr diesen Detektor. Achtung: Die Quest scheitert, wenn ihr die Items aus den Verstecken stehlt, allerdings bekommt ihr als Abschlussbelohnung nur Koupons, daher verpasst ihr hier nichts.

Dieser Detektor hat eine erhöhte Reichweite. Könnt ihr während der finden, die ihr von den beiden NPCs auf dem Sofa beim Lager "Schlackeberg" in der Region "Müllhalde" erhaltet. Bei dieser Quest sollt ihr Wodka in verschiedenen Verstecken ablegen. In einem der Verstecke findet ihr diesen Detektor. Achtung: Die Quest scheitert, wenn ihr die Items aus den Verstecken stehlt, allerdings bekommt ihr als Abschlussbelohnung nur Koupons, daher verpasst ihr hier nichts. Bärendetektor: Dieser Detektor hat eine höhere Reichweite und zeigt dank Radaranzeige an, in welcher Richtung ein Artefakt liegt. Der Händler im Lager der Zementfabrik (grenzt nordöstlich an die Region "Müllhalde") hat diesen Detektor im Warenangebot.

Artefakte ausrüsten und verkaufen

Gefundene Artefakte könnt ihr ausrüsten, um bestimmte positive Effekte zu erhalten. Dazu gehören erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen thermale Effekte und Blutungen. Besonders nützlich sind Artefakte wie "Gravit" und "Sprungfeder", denn diese lassen euch mehr tragen. Artefakte haben allerdings auch immer eine Strahlenbelastung, die euch langfristig töten kann, wenn ihr nicht genug Strahlenschutzmittel habt, um dagegenzuhalten. Artefakte auszurüsten ist daher erst dann wirklich sinnvoll, wenn ihr fortgeschrittene Anzüge mit genügend Strahlungsschutz habt.

Um Artefakte ausrüsten zu können, benötigt ihr einen Anzug, der entsprechende Slots dafür hat. Gewöhnliche Rüstungen haben meist nur einen Slot, bessere Anzüge können hingegen bis zu fünf Slots besitzen. Zudem lassen sich bei vielen Anzügen weitere Slots durch Upgrades freischalten.

Bei entsprechendem Anzug könnt ihr bis zu fünf Artefakte auf einmal ausrüsten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Darüber hinaus sind Artefakte eine hervorragende Art, um Geld zu verdienen. Verkauft sie einfach bei Händlern, um Koupons für sie zu erhalten.

Artefakte farmen

Artefakte respawnen nach einiger Zeit wieder und es gibt auch Orte im Spiel, wo sie in erhöhter Anzahl auftreten. Ein guter Farmspot für Artefakte ist die Helikopterbasis im verbrannten Wald. Diese Region grenzt westlich an die ruhige Zone. Die Anomalien hier scheinen eine besonders hohe Respawn-Rate zu haben.

An dieser Stelle im verbrannten Wald könnt ihr gut Artefakte farmen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Beachtet, dass es immer zufällig ist, welche Artefakte ihr erhaltet. Es hängt immer mit der Art von Anomalie zusammen, die euch begegnet. Im Falle der Helikopterbasis sind dies Artefakte aus der thermalen Kategorie. Sie können entweder gewöhnlich (7.500 Koupons Verkaufswert), ungewöhnlich (14.000 Koupons Verkaufswert) oder selten (60.000 Koupons Verkaufswert) sein.

