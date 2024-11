Stalker 2: Tipps, Tricks und Guides für den Start in die Zone

Damit ihr perfekt vorbereitet, mit Skif in die verstrahlte Zone von Stalker 2: Heart of Chornobyl starten könnt, findet ihr an dieser Stelle nützliche Tipps und Tricks sowie viele Guides zu allen Aspekten des Survival-Shooters.

Haltet immer den Detektor bereit

Wenn ihr durch die Zone streift und euch gerade in keinem Kampf befindet, haltet immer den Detektor in der linken Hand (Tab und Q-Taste drücken). Nur wenn ihr den Detektor in der Hand haltet, könnt ihr Artefakte in der Umgebung entdecken. Der Detektor piept nämlich nur, wenn ihr ihn ausgerüstet habt. Dies ist nicht mit dem Piepen wegen Anomalien in der Nähe zu verwechseln. Diese Geräusche hören sich etwas anders an. Mit Detektor in der Hand könnt ihr übrigens immer noch eine Seitenwaffe in der rechten Hand halten, um euch zu verteidigen.

Nur mit Detektor in der Hand fallen euch Artefakte in der Umgebung auf. (© Screenshot GIGA)

Verkauft Waffen

Am schnellsten verdient ihr Geld zu Beginn durch den Verkauf von Waffen bei Händlern (Sack-Symbol auf der Karte). Generell könnt ihr auch mit anderen Stalkern handeln, diese nehmen euch allerdings keine Waffen ab. Nur bei Händlern in den Hauptlagern jeder Zone werdet ihr Waffen los.

Beachtet dabei, dass ihr nur Waffen verkaufen könnt, die noch halbwegs funktionieren (Gelbes Symbol im Waffenfenster). Bei einem roten Symbol bekommt ihr keine Koupons mehr dafür. Dementsprechend solltet ihr solche Waffen gar nicht erst mitnehmen, falls ihr sie findet.

Den Handel startet ihr durch Drücken der E-Taste im Dialogfenster. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wählt eure Kämpfe sorgfältig

Stalker 2 ist kein Call of Duty und wildes Geballer führt vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden schnell zum Bildschirmtod. Generell bringen euch Kämpfe gegen andere Stalker und normale Monster nicht viel ein, da ihr meist nur eure Ressourcen, Munition und die Haltbarkeit eurer Ausrüstung verbraucht.

Kämpfen solltet ihr nur dann, wenn ihr bestimmte Bereiche oder Orte mit vielversprechender Beute erreichen wollt. Versucht ansonsten Kämpfe zu umgehen, dann könnt ihr länger erkunden, bevor ihr in Lagern wieder aufstocken und rasten müsst.

Bloodsucker sind nervig und hinterlassen keine Beute. Wenn ihr könnt, wählt lieber die Flucht. (© Screenshot GIGA)

Erkundung ohne Grenzen

Es gibt zwar eine Hauptquest in Stalker 2, allerdings könnt ihr diese von Beginn an links liegen lassen. Die Spielwelt der verstrahlten Zone ist riesig und umfasst über 60 Quadratkilometer mit mehr als 20 verschiedenen Regionen. Ihr könnt von Beginn an in jede Richtung laufen und euren eigenen Weg gehen. Wie dabei die Schnellreise funktioniert, lest ihr im verlinkten Guide.

Tipp: Absolviert zumindest die Hauptquest im ersten Gebiet "Ruhige Zone". Dadurch lernt ihr die grundlegenden Spielmechaniken kennen und schaltet zudem die wichtige Nebenquest "Wer suchet, der findet" frei. Diese schaltet die Verstecke des Journalisten auf der Karte sichtbar frei. Dahinter verbergen sich mächtige Ausrüstungsverstecke, die erst nach Ende der Hauptquest in der ruhigen Zone spawnen. Sie geben auch ein bisschen einen Weg vor, in welche Richtungen ihr erkunden könnt.

Überall in Stalker 2 könnt ihr versteckte Beute wie diese finden. (© Screenshot GIGA)

Nur Looten, kein Leveln

In Stalker 2 gibt es kein Levelsystem mit neuen Skills, die ihr euch durch Stufenaufstiege verdient. Ihr könnt Skif nur über das Finden besserer Waffen, Ausrüstung und Artefakte verbessern.

Aus diesem Grund solltet ihr eure Vorgehensweise immer gut planen. Erkundet primär Gebiete mit Fragezeichen auf der Karte, um potenziell bessere Ausrüstung zu finden. Zudem werden regelmäßig Verstecke mit Beute auf der Karte markiert, wo ihr neue Waffen und Rüstungen finden könnt. Wie ihr dabei mehr tragen könnt, lest ihr im verlinkten Guide.

Nutzt eure Umgebung und Feinde aus

Schlaue Stalker lassen die Umgebung für sich arbeiten und spielen Feindesgruppen gegeneinander aus, um Ressourcen zu sparen. Seht ihr etwa eine Gruppe von Banditen und Monstern in der Nähe, könnt ihr diese zueinander locken, damit sie sich gegenseitig töten. Nach dem Kampf könnt ihr dann geschwächte Überlebende töten und euch über hinterlassene Beute freuen.

Auch Anomalien könnt ihr auf diese Weise für euch ausnutzen. Lockt Gegner in Elektrofelder oder Windwirbel, damit sie dadurch erledigt werden. Als Lockmittel könnt ihr beispielsweise die Schrauben benutzen, von denen ihr endlos Vorrat habt. Ihr könnt sie über das Waffenrad (Tab-Taste drücken) unten auswählen.

Mit Schrauben könnt ihr Anomalien auslösen, um Wege freizumachen. (© Screenshot GIGA)

Es gibt keine Pause

Wenn ihr im Spiel die Karte öffnet oder euer Inventar sortiert, pausiert das Geschehen um euch herum nicht! Sucht euch also immer erst eine sichere Position, bevor ihr rastet. Nur wenn ihr das Hauptmenü öffnet, hält auch das Spielgeschehen an. Wenn ihr also mal afk gehen müsst, drückt immer die Escape-Taste, damit ihr sicher seid.

Es fegen auch regelmäßig radioaktive Stürme über die Karte. Wenn sich der Himmel orange färbt, lasst alles stehen und liegen und begebt euch in geschlossene Räume oder in den Untergrund. Im Freien sterbt ihr ansonsten direkt, sobald der Sturm euch erreicht.

Alle Guides für Stalker 2

Mehr detaillierte Tipps zu verschiedenen Aspekten von Stalker 2 findet ihr in den folgenden Guides:

