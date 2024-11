Stalker 2: Alle Rüstungen, Anzüge und Helme finden

Damit Skif die rauen Bedingungen in Stalker 2: Heart of Chornobyl überleben kann, müsst ihr bessere Anzüge, Rüstungen und Helme finden. An dieser Stelle zeigen wir euch dafür die Liste aller Outfits mit Werten und Fundorten.

Rüstungswerte und was sie bedeuten

Jeder Rüstung und jeder Helm in Stalker 2 hat sechs Basiswerte, die euch vor den verschiedenen Schadensarten schützen. Dazu gehören:

Wärmeschutz: Schütz euch vor thermalen Anomalien (Lava und Hitze).

Schütz euch vor thermalen Anomalien (Lava und Hitze). Elektrizitätsschutz: Schützt euch vor elektrischen Anomalien.

Schützt euch vor elektrischen Anomalien. Chemieschutz: Schützt euch vor chemischen Anomalien (die grünen Pfützen und Rauchwolken).

Schützt euch vor chemischen Anomalien (die grünen Pfützen und Rauchwolken). Strahlungsschutz: Schützt euch vor Radioaktivität. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Artefakte könnt ihr ausrüsten und immer noch deren Strahlungsschaden negieren, ohne Strahlenschutzmittel nehmen zu müssen.

Schützt euch vor Radioaktivität. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Artefakte könnt ihr ausrüsten und immer noch deren Strahlungsschaden negieren, ohne Strahlenschutzmittel nehmen zu müssen. PSI-Schutz: Ein Anzug mit PSI-Schutz gibt euch bessere Möglichkeiten, den psychologischen Fähigkeiten von Gegnern wie dem Controllermutanten zu widerstehen.

Ein Anzug mit PSI-Schutz gibt euch bessere Möglichkeiten, den psychologischen Fähigkeiten von Gegnern wie dem Controllermutanten zu widerstehen. Verletzungsschutz: Schütz euch vor physischen Schaden und feindlichen Waffenbeschuss.

Die Rüstungswerte von Helmen und Anzügen stapeln sich übrigens. Es gibt aber auch viele Ganzkörperanzüge, bei denen ihr zusätzlich keinen Helm mehr ausrüsten könnt. Diese haben dann meist insgesamt höhere Werte als Schutzwesten.

Rüstungen reparieren und verbessern

Genau wie Waffen könnt ihr Rüstungen beim Techniker (Schraubenschlüssel-Symbol auf der Karte) reparieren und aufwerten. Sprecht dazu einen Techniker an und drückt im Dialogfenster die Q-Taste. Erst durch eine Reparatur werden die maximalen Schutzwerte von Anzügen wieder hergestellt. Ebenso lassen sich die Werte durch Upgrades verbessern.

Beachtet, dass nicht jeder Techniker jede Rüstung verbessern kann. Überprüft also die Standorte verschiedener Lager und Verstecke, um einen passenden Techniker für eure Rüstung zu finden. Besonders praktisch sind übrigens die Verbesserungen, die eure Tragekapazität erhöhen.

Beste Rüstung finden

Die allerbesten Anzüge im Spiel werdet ihr erst in den letzten drei Regionen (Jupiter, Generatoren und Pripyat) finden. Allerdings könnt ihr diese Zonen erst durch Fortschritt in den letzten Storymissionen freischalten. Für den Großteil des Spiels sind deshalb die folgenden Anzüge die besten:

SSP-100 Entdeckung & SSP-100I Erkundung: Die besten Rüstungen, bevor ihr das Endgame erreicht. Überprüft regelmäßig das Warenangebot der Händlerin in STC Malachite (Malachite-Region). Sie hat diese Anzüge manchmal im Angebot.

Die besten Rüstungen, bevor ihr das Endgame erreicht. Überprüft regelmäßig das Warenangebot der Händlerin in STC Malachite (Malachite-Region). Sie hat diese Anzüge manchmal im Angebot. SEVA-I-Anzug: Die beste Rüstung, die ihr direkt nach Spielstart finden könnt. Bietet auch früh den besten Schutz gegen PSI-Schaden. Überprüft den genauen Fundort in der Liste unten.

Die beste Rüstung, die ihr direkt nach Spielstart finden könnt. Bietet auch früh den besten Schutz gegen PSI-Schaden. Überprüft den genauen Fundort in der Liste unten. Kürass-Panzerung: Die Kürass-Anzüge gehören zu den besten im Spiel, da sie gleichzeitig hohen Strahlungsschutz und Schutz vor physischen Schaden bieten. Eine Kürass-Version könnt ihr schon vor dem Endgame finden.

Alle Fundorte für Anzüge und Helme

In der folgenden Liste zeigen wir euch die Bilder, Werte und Fundorte aller Anzüge und Helme in Stalker 2. Beachtet, dass ihr die meisten Rüstungen auch bei Händlern kaufen könnt. In der Liste geben wir euch aber, sofern möglich, feste Fundorte an, damit ihr euch das Geld sparen könnt.

Hinweis: Diese Liste befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Rüstungen ergänzt.

Anfängeranzug

Anfängeranzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 1

1 Gewicht: 3,0 kg

3,0 kg Fundort: In einem der Häuser in der Dorfruine westlich der alten Mühle in der ruhigen Zone (siehe Video).

Stalker 2: Fundort vom Anfängeranzug

auf YouTube

Aurora-Gasmaske

Aurora-Gasmaske (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Helm

Helm Artefakt-Slots: -

- Gewicht: 2,0 kg

2,0 kg Fundort: Auf dem Schreibtisch im oberen Stockwerk des Gebäudes beim äußeren Wachposten nördlich in Kordon (siehe Video).

Stalker 2: Fundort der Aurora-Gasmaske

auf YouTube

Beryll-5M-Kampfanzug

Beryll-5M-Kampfanzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 2

2 Gewicht: 9,0 kg

9,0 kg Fundort: Der Händler am Bahnhof von Janiw und die Rüstungshändlerin in Rostok haben den Anzug manchmal im Warenangebot.

Corundum-Anzug

Corundum-Anzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 3

3 Gewicht: 10,0 kg

10,0 kg Fundort: Während der Hauptquest "Wie in den guten alten Zeiten" müsst ihr euch zurück zum Unterschlupf auf der wilden Insel geben (Optionales Ziel "Begib dich zu den Wartungsräumen"). Dieser ist allerdings nun verlassen und ihr könnt dort den Raum des Händlers betreten. Hier findet ihr diesen Anzug. Im gleichen Raum könnt ihr übrigens auch einen kaputten Raketenwerfer einsammeln.

Stalker 2: Fundort vom Corundum-Anzug

auf YouTube

Freiheit-Sturmanzug

Freiheit-Sturmanzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 2

2 Gewicht: 3,0 kg

3,0 kg Fundort: Im Westen der Region "Müllhalde" auf einem Pfeiler mit einem Leitungsrohr (siehe Video).

Stalker 2: Fundort vom Freiheit-Sturmanzug

auf YouTube

Gepanzerte Banditenjacke

Gepanzerte Banditenjacke (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 1

1 Gewicht: 5,0 kg

5,0 kg Fundort: Auf dem Dach des verfallenen Gebäudes bei der Maschinen- und Traktorstation im Süden der Zementfabrik (siehe Video).

Stalker 2: Fundort der gepanzerten Banditenjacke

auf YouTube

Kürass-Panzerung

Kürass-Panzerung (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 3

3 Gewicht: 10,5 kg

10,5 kg Fundort: Ganz oben in der SKD-Montageabteilung im Norden der Region "Kühltürme". Lauft über die Treppen westlich des Gebäudes nach oben (siehe Video).

Stalker 2: Fundort der Kürass-Panzerung

auf YouTube

Lederjacke

Lederjacke (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 1

1 Gewicht: 2,0 kg

2,0 kg Fundort: Startausrüstung von Skif.

Leichter Söldneranzug

Leichter Söldneranzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 1

1 Gewicht: 2,0 kg

2,0 kg Fundort: Könnt ihr nur als Besitzer der Deluxe- oder Ultimate Edition finden. Öffnet nach Abschluss der Hauptmissionen in der ruhigen Zone eure Lagerkiste, um die Nebenquest "Wer suchet, der findet" zu starten. Anschließend findet ihr die Rüstung im Versteck des Journalisten nördlich in Zalissja auf dem Dachboden eines Hauses.

Fundort des leichten Söldneranzugs. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

M20-Sphärenhelm

M20-Sphärenhelm (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Helm

Helm Artefakt-Slots: -

- Gewicht: 3,0 kg

3,0 kg Fundort: Findet ihr im Tunnel unter dem See im Südwesten der Region Jantar, nachdem ihr ein Schalterrätsel gelöst habt (siehe Video).

Stalker 2: Fundort vom M20-Sphärenhelm

auf YouTube

Maske-1-Helm

Maske-1-Helm (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Helm

Helm Artefakt-Slots: -

- Gewicht: 3,0 kg

3,0 kg Fundort: Könnt ihr beispielsweise in der Kanalisation zu Beginn der Hauptquest "Bis zum letzten Blutstropfen" im SIRCAA-Gebäude in einem Rucksack mitten auf dem Weg finden. Allerdings müsst ihr euch zuvor für Noontide entscheiden, wenn Dubny euch fragt (Hauptquest "Wunschdenken"), ansonsten kommt ihr nicht in der Kanalisation vorbei.

Ökologen-SSP-99

Ökologen-SSP-99 (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 2

2 Gewicht: 3,0 kg

3,0 kg Fundort: Könnt ihr bereits sehr früh während der Hauptquest in Müllhalde finden. Nach Ende der Quest "Antworten haben ihren Preis" (nach der Zwischensequenz mit dem Fremden) startet direkt die Folgequest "Der Preis ist heiß". Im ersten Gang nach der Zwischensequenz geht durch die zweite Tür auf der rechten Seite. Hier gibt es eine chemische Anomalie. Durchquert diese, um in den Nebenraum rechts zu gelangen. Hier liegt der Anzug in einer Ecke hinter ein paar umgefallenen Schränken.

Optiker-Gasmaske

Optiker-Gasmaske (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Helm

Helm Artefakt-Slots: -

- Gewicht: 2,0 kg

2,0 kg Fundort: Im Warenangebot des ersten Händlers in Zalissja (Ruhige Zone).

OZK-Erkundungsanzug

OZK-Erkundungsanzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 2

2 Gewicht: 6,0 kg

6,0 kg Fundort: In einem Waggon bei der Wartungswerkstatt im Südosten der Region "Chemiewerk". Ihr müsst das Brett vor der Tür durch das Fenster des Waggons hindurch wegschießen, um die Tür zu entsperren (siehe Video).

Stalker 2: Fundort vom OZK-Erkundungsanzug

auf YouTube

PA-6-Gasmaske

PA-6-Gasmaske (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Helm

Helm Artefakt-Slots: -

- Gewicht: 2,0 kg

2,0 kg Fundort: Der Händler in Sultansk (Zaton) und die Rüstungshändlerin in Rostok hat diesen Helm manchmal im Warenangebot.

PA-10-Gasmaske

PA-10-Gasmaske (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Helm

Helm Artefakt-Slots: -

- Gewicht: 2,0 kg

2,0 kg Fundort: Auf dem Dach des Rohbaus bei der Fabrikanlage südlich von Schlackeberg in der Region "Müllhalde" (siehe Video).

Stalker 2: Fundort der PA-10-Gasmaske

auf YouTube

PG-4 Facehugger-Gasmaske

PG-4 Facehugger-Gasmaske (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Helm

Helm Artefakt-Slots: -

- Gewicht: 2,0 kg

2,0 kg Fundort: In einem versteckten Bereich in Schlackeberg in der Region "Müllhalde" (siehe Video).

Stalker 2: Fundort der PG-4 Facehugger-Gasmaske

auf YouTube

Plündereranzug

Plündereranzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 1

1 Gewicht: 5,0 kg

5,0 kg Fundort: Auf der Brücke des Schiffs im Hafen von Lwiw an der Ostküste von Zaton (siehe Video).

Stalker 2: Fundort vom Plündereranzug

auf YouTube

PSZ-5D UniSchutz

PSZ-5D UniSchutz (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 3

3 Gewicht: 7,0 kg

7,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

PSZ-5I Habicht

PSZ-5I Habicht (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 2

2 Gewicht: 7,0 kg

7,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

PSZ-5V Freiheit-Wachanzug

PSZ-5V Freiheit-Wachanzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 2

2 Gewicht: 7,0 kg

7,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

PSZ-7 Militärische Panzerweste

PSZ-7 Militärische Panzerweste (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 2

2 Gewicht: 7,0 kg

7,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

PSZ-9N Wolfshund

PSZ-9N Wolfshund (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 3

3 Gewicht: 8,0 kg

8,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

PSZ-12V Bulat

PSZ-12V Bulat (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 4

4 Gewicht: 9,0 kg

9,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

PSZ-20W Konvoi

PSZ-20W Konvoi (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 2

2 Gewicht: 8,0 kg

8,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

Schutzhelm

Schutzhelm (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Helm

Helm Artefakt-Slots: -

- Gewicht: 3,0 kg

3,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

SEVA-D-Anzug

SEVA-D-Anzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 3

3 Gewicht: 8,0 kg

8,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

SEVA-I-Anzug

SEVA-I-Anzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 4

4 Gewicht: 8,0 kg

8,0 kg Fundort: Im Fertigungskomplex nördlich in Jantar (siehe Video).

Stalker 2: Fundort vom SEVA-I-Anzug

auf YouTube

SIRCAA-SSP-100M

SIRCAA-SSP-100M (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 3

3 Gewicht: 7,0 kg

7,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

Söldneranzug

Söldneranzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 1

1 Gewicht: 3,0 kg

3,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

Sonnenaufgangsanzug

Sonnenaufgangsanzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 2

2 Gewicht: 4,0 kg

4,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

SSP-100 Entdeckung

SSP-100 Entdeckung (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 4

4 Gewicht: 10,0 kg

10,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

SSP-100l Erkundung

SSP-100l Erkundung (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 4

4 Gewicht: 10,0 kg

10,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

Taktischer Helm

Taktischer Helm (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Helm

Helm Artefakt-Slots: -

- Gewicht: 3,0 kg

3,0 kg Fundort: Folgt in Kürze.

Touristenanzug

Touristenanzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Nur Torso

Nur Torso Artefakt-Slots: 2

2 Gewicht: 3,0 kg

3,0 kg Bonus: Verfügt bereits über ein Upgrade mit +5 % Ausdauerwiederherstellung

Verfügt bereits über ein Upgrade mit +5 % Ausdauerwiederherstellung Fundort: Folgt in Kürze.

Wanderer-Anzug

Wanderer-Anzug (© Screenshot GIGA)

Rüstungsart: Ganzkörperanzug

Ganzkörperanzug Artefakt-Slots: 3

3 Gewicht: 7,0 kg

7,0 kg Bonus: Verfügt bereits über ein Upgrade mit +8 kg maximales Gewicht

Verfügt bereits über ein Upgrade mit +8 kg maximales Gewicht Fundort: Folgt in Kürze.

