Stalker 2: Visier und Zielfernrohr anbringen

Wollt ihr Gegner in Stalker 2: Heart of Chornobyl aus größerer Entfernung ins Visier nehmen oder das Zielen mit der Waffe an sich einfacher gestalten, benötigt ihr ein Visier oder Zielfernrohr. Wie ihr derlei Aufsätze montieren könnt und worauf ihr noch achten solltet, klären wir hier.

Woher bekomme ich ein Visier für meine Waffe?

In den meisten Fällen ist eine Schusswaffe in Stalker 2 nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Erweiterte Magazine, Schalldämpfer oder Zielfernrohre müsst ihr selbst finden oder kaufen. Die Spielwelt ist allerdings riesengroß und die Chance, Zielfernrohre oder Visiere in Truhen oder anderen Behältnissen aufzufinden verschwindend gering. Und wenn ihr dann doch mal ein Visier findet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses nicht auf die vorgesehene Waffe passt, relativ groß.

Wenn es also schnell gehen soll, ist der sicherste Hafen ein Händler. So bietet bereits Hamster, einer der ersten Händler von Stalker 2, in Zalissja zwei Visiere zum Verkauf an, die mit völlig unterschiedlichen Waffen kompatibel sind.

Warum kann ich das Zielfernrohr nicht montieren?

Zunächst solltet ihr sicherstellen, dass das jeweilige Visier auch auf die von euch gewünschte Waffe passt. Wählt das Zielfernrohr in eurem Inventar oder beim Händler aus, sodass der Infokasten erscheint. Unter "Passt:" werden sämtliche Waffen aufgelistet, auf die der entsprechende Waffenaufsatz angebracht werden kann.

Geht sicher, dass das Visier auf die Waffe eurer Wahl passt. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Aufsätze sind mit den angegebenen Waffen auch dann kompatibel, wenn diese über Eigennamen verfügen. Beispiel: Kann das Visier an einer PTM-Pistole angebracht werden, lässt es sich auch auf Skifs Pistole montieren, da Skifs Pistole eine PTM ist.

Verfügt das Visier über diese Voraussetzungen, ist dennoch nicht auszuschließen, dass ihr das Zielfernrohr nicht an der Waffe anbringen könnt. In diesem Fall müsst ihr erst einen Techniker aufsuchen.

Wählt beim Techniker "Verbessern" und danach die Waffe aus, auf die ihr das Visier anbringen wollt. Sucht dort nach dem Modul "Visierhalterung" und kauft euch die Verbesserung.

Verbessert eure Waffe beim Techniker mit der Visierhalterung. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Jetzt solltet ihr das Visier ohne weitere Probleme verwenden können. Zieht das Zielfernrohr dazu in eurem Inventar einfach auf die Waffe oder rüstet die Waffe aus und drückt T-Taste (Xbox: Steuerkreuz oben), um verfügbare Aufsätze anzubringen oder wieder abzumontieren.

Mehr Tipps und Tricks zu Stalker 2: Heart of Chornobyl findet ihr im folgenden Guide:

