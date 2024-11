Stalker 2: Waffenliste mit Fundorten

Waffen sind das A und O in Stalker 2: Heart of Chornobyl und machen den Unterschied, wenn ihr überleben wollt. Wo ihr alle Waffen finden könnt, seht ihr in unserer Waffenliste.

Alle Waffen in Stalker 2 finden

Stalker 2 bietet ein umfangreiches Waffenarsenal aus Pistolen, MPs, Sturmgewehren, Schrotflinten, Scharfschützengewehren und Granatwerfern. Waffen lassen sich bei Händlern kaufen, von Feinden erbeuten oder in Verstecken in der Spielwelt finden. In der folgenden Waffenliste zeigen wir euch alle Waffen mit ihren Werten und Fundorten. Dabei geben wir exemplarisch möglichst frühe Fundorte von diesen Waffen mit hoher Haltbarkeit an. Natürlich lassen sich ansonsten fast alle Waffen mehrmals an verschiedenen Stellen finden.

Hinweis: Die Waffenliste befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Waffen ergänzt.

Skifs Pistole

Skifs Pistole (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Pistole

Pistole Fundort: Von Beginn an ausgerüstet

PTM

PTM (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Pistole

Pistole Fundort: Tragen fast alle anderen Stalker bei sich oder könnt ihr von Händlern kaufen.

Monolither-PTM

Monolither-PTM (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Pistole

Pistole Fundort: Könnt ihr nur als Besitzer der Deluxe- oder Ultimate Edition finden. Öffnet nach Abschluss der Hauptmissionen in der ruhigen Zone eure Lagerkiste, um die Nebenquest "Wer suchet, der findet" zu starten. Anschließend findet ihr die Waffe im Versteck des Journalisten nördlich in Zalissja auf dem Dachboden eines Hauses.

Fundort der Monolither-PTM. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

UDP Kompakt

UDP Kompakt (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Pistole

Pistole Fundort: In einem unterirdischen Versteck südlich an der Grenze der ruhigen Zone. Etwa nördlich vom Versteck könnt ihr ein paar unterdirsche Rohre betreten, die euch zum Versteck führen.

Fundort der UDP Kompakt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

APSB

APSB (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Pistole

Pistole Fundort: Begebt euch zur Kreuzung am südwestlichen Rand der Region "Chemiewerk". Springt hier in die Anomalie über der Ruine eines der Gebäude. Diese teleportiert euch auf das Dach eines anderen Gebäudes, wo die Waffe direkt vor euren Füßen liegt.

Fundort der APSB. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Rhino

Rhino (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Pistole

Pistole Fundort: Verkauft beispielsweise der Händler im zentralen Lager von Malachite. Dies ist die westlichste Region im Spiel.

M10 Gordon

M10 Gordon (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: SMG

SMG Fundort: Könnt ihr während der Nebenquest "Budmo!" finden, die ihr von den beiden NPCs auf dem Sofa beim Lager "Schlackeberg" in der Region "Müllhalde" erhaltet. Bei dieser Quest sollt ihr Wodka in verschiedenen Verstecken ablegen. In einem der Verstecke findet ihr diese Waffe. Achtung: Die Quest scheitert, wenn ihr die Items aus den Verstecken stehlt, allerdings bekommt ihr als Abschlussbelohnung nur Koupons, daher verpasst ihr hier nichts.

AKM-74U

AKM-74U (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr

Sturmgewehr Fundort: Liegt in einem Rucksack auf dem Beifahrersitz eines Autos in einem Tunnel südlich in der ruhigen Zone.

Fundort der AKM-74U (© Screenshot und Bearbeitung)

Viper-5

Viper-5 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: SMG

SMG Fundort: Tragen viele alle andere Stalker bei sich oder könnt ihr von Händlern kaufen.

Viper "Monolith"

Viper "Monolith" (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: SMG

SMG Fundort: Könnt ihr nur als Besitzer der Ultimate Edition finden. Öffnet nach Abschluss der Hauptmissionen in der ruhigen Zone eure Lagerkiste, um die Nebenquest "Wer suchet, der findet" zu starten. Anschließend findet ihr die Waffe im Versteck des Journalisten auf dem Dach östlich im nördlichen Außenposten der ruhigen Zone. Auf das Dach gelangt ihr über die Leiter an der Außenwand etwas nordwestlich des Verstecks.

Fundort der Viper-5 Monolith. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schahs Freund

Schahs Freund (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: SMG

SMG Fundort: Findet ihr in einem Versteck nordwestlich von Schlackeberg in der Region "Müllhalde". Allerdings nur, wenn ihr die Nebenquest "Keine Ehre unter Dieben" für NPC Huron in Schlackeberg erledigt habt. Nachdem ihr in der Quest Dozent gefunden habt, geht auf seinen Deal ein, dann wird euch das Versteck der Waffe auf der Karte markiert.

Buket S-2

Buket S-2 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: SMG

SMG Fundort: Findet ihr in einem Versteck auf dem Dach der Mühle südlich vor der zerstörten Brücke in der Region "Kordon".

Fundort der Buket S-2. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Speier

Speier (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: SMG

SMG Fundort: Erhaltet ihr während der Nebenquest "Ein dicker Fisch", die ihr in Schlackeberg in der Region "Müllhalde" bei Zachar starten könnt. Während der Quest müsst ihr Saschko Strahlemann töten, der diese Waffe bei sich trägt.

Integral-A

Integral-A (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: SMG

SMG Fundort: Eine Version der Waffe mit 100 % Haltbarkeit könnt ihr im Tunnel unter dem See im Südwesten der Region Jantar finden.

Fundort der Integral-A. (© Screenshot und Bearbeitung GIGa)

Goldschatz

Goldschatz (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr

Sturmgewehr Fundort: Diese einzigartige Waffe lag bei uns bei einer Leiche im obersten Stockwerk der Mühle zentral in der Region "Kordon" (südöstlich an die ruhige Zone angrenzende Region).

Fundort der einzigartigen Waffe "Goldschatz". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

SA-U "Gabion"

SA-U "Gabion" (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr

Sturmgewehr Fundort: Könnt ihr nur als Besitzer der Deluxe- oder Ultimate Edition finden. Öffnet nach Abschluss der Hauptmissionen in der ruhigen Zone eure Lagerkiste, um die Nebenquest "Wer suchet, der findet" zu starten. Anschließend findet ihr die Waffe im Versteck des Journalisten ganz im Südwesten in der Region Duga. Duga ist stark bewacht! Wenn ihr nicht direkt abgeschossen werden wollt, nehmt den südlichsten Weg in die Stadt, dann seid ihr sicher. Die Waffe befindet sich im Waffenlager in Duga. Passt hier auf und speichert vorher unbedingt! In der Lagerhalle lauert ein Burer-Mutant, der alle Waffen dort kontrolliert und euch schnell töten kann. Sprintet schnell zu ihm und sucht im offenen Container auf der rechten Seite Deckung. Erledigt ihn dann so schnell wie möglich mit Kopfschüssen eurer stärksten Waffe. Sobald er tot ist, müsst ihr den Generator sowie den Knopf bei der Konsole im oberen Stockwerk drücken, damit sich die Käfigtür mit der Kiste öffnet.

Fundort der SA-U "Gabion". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Grom S-14

Grom S-14 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr mit Granatwerfer

Sturmgewehr mit Granatwerfer Fundort: Folgt in Kürze.

Zubr-19

Zubr-19 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: SMG mit Granatwerfer

SMG mit Granatwerfer Fundort: Folgt in Kürze.

AKM-74S

AKM-74S (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr

Sturmgewehr Fundort: Könnt ihr von sehr vielen anderen Stalkern als Beute erhalten oder bei Händlern kaufen.

Valik Dämlacks AKM-74S

Valik Dämlacks AKM-74S (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr

Sturmgewehr Fundort: Findet ihr automatisch während der Nebenquest "Warlocks Schuldner" auf dem Wasserturm in der ruhigen Zone. Die Quest könnt ihr bei Barkeeper Warlock in Zalissja starten.

Flussgeist

Flussgeist (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr (AKM-74S mit Granatwerfer)

Sturmgewehr (AKM-74S mit Granatwerfer) Fundort: Vor dem Eingang zum Schlackeberg in der Region "Müllhalde" steht ein NPC auf der Brücke, der euch den Auftrag gibt, diese Waffe aus dem Gewässer direkt neben euch zu fischen. Ihr könnt die Waffe einfach selber behalten, ohne sie dem NPC zurückzugeben. Ihr könnt euch auch einfach die Waffe so schnappen, ohne überhaupt mit dem NPC zu sprechen. Sie ist allerdings komplett kaputt, ihr müsst sie also erst reparieren.

Kombattant

Kombattant (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr (Modifizierte AKM-74S)

Sturmgewehr (Modifizierte AKM-74S) Fundort: Am Ende der Hauptquest in der Region "Müllhalde" kommt es zu einer Zwischensequenz im Schlackeberg mit Korschunov, der euch die Waffe gibt und ihr sie zusammensetzen sollt. Nach der Zwischensequenz könnt ihr euch die Waffe vom Tisch neben euch schnappen. Sie ist allerdings kaputt und muss erst repariert werden.

AR416

AR416 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr

Sturmgewehr Fundort: Eine Version mit 100 % Haltbarkeit könnt ihr schon sehr früh im Spiel finden. Begebt euch dafür zum zentralen Wachposten ganz im Süden der ruhigen Zone. Im oberen Stockwerk des Gebäudes südwestlich findet ihr die Waffe und Munition dafür auf einem Tisch.

Fundort der AR416. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

AR416 eines unbekannten Stalkers

AR416 eines unbekannten Stalkers (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr

Sturmgewehr Fundort: Gebt die religiöse Ikone in der Nebenquest "Das Mohnfeld" am Ende an NPC Pomor, dann wird er euch diese modifizierte AR416 als Belohnung geben. Sie besitzt allerdings nur 10 % Haltbarkeit und muss erst repariert werden.

Monolither-AR416

Monolither-AR416 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr

Sturmgewehr Fundort: Könnt ihr nur als Besitzer der Deluxe- oder Ultimate Edition finden. Öffnet nach Abschluss der Hauptmissionen in der ruhigen Zone eure Lagerkiste, um die Nebenquest "Wer suchet, der findet" zu starten. Anschließend findet ihr die Waffe im Versteck des Journalisten direkt südöstlich von Zalissja bei der großen Fabrikanlage. In der nordwestlichen Ecke des Bereichs könnt ihr über eine Leiter auf ein kleines Gebäude klettern. Auf dem Dach steht die Kiste mit der Waffe.

Fundort der Monolither-AR416. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

GP37

GP37 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr

Sturmgewehr Fundort: Folgt in Kürze.

AS Lavina

AS Lavina (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr mit Schalldämpfer

Sturmgewehr mit Schalldämpfer Fundort: Eine garantierte Version mit 35 % Haltbarkeit findet ihr am Ende der toten Höhle am südöstlichen Rand der Region "Kordon". Es gibt hier auch eines der Artefakte zu finden. Passt aber auf, da in der Höhle ein Controller-Mutant lauert. Haltet euch also nicht zu lange hier auf.

Fundort der AS Lavina. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fora-221

Fora-221 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr

Sturmgewehr Fundort: Folgt in Kürze.

Wiegenlied

Wiegenlied (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Sturmgewehr (Modifizierte Fora-221)

Sturmgewehr (Modifizierte Fora-221) Fundort: Könnt ihr nur als Besitzer der Ultimate Edition finden. Öffnet nach Abschluss der Hauptmissionen in der ruhigen Zone eure Lagerkiste, um die Nebenquest "Wer suchet, der findet" zu starten. Anschließend findet ihr die Waffe im Versteck des Journalisten im Armeelager südlich in der Region "Chemiewerk". Ihr müsst vor dem Gebäude auf den Armeelaster springen und von hier aus durch das offene Fenster im oberen Stockwerk klettern. In einem der Räume steht die Kiste mit der Waffe.

Fundort der einzigartigen Waffe "Wiegenlied". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mark I EMR

Mark I EMR (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Halbautomatisches Gewehr

Halbautomatisches Gewehr Fundort: Folgt in Kürze.

Schießprügel

Schießprügel (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Abgesägte Schrotflinte

Abgesägte Schrotflinte Fundort: Könnt ihr bei vielen anderen Stalkern erbeuten oder bei Händlern günstig kaufen. Achtet zudem auf Stolperdrahtfallen in manchen Häusern. Diese sind oft mit Schießprügeln verbunden, die ihr einsammeln könnt.

TOZ-34

TOZ-34 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Schrotflinte

Schrotflinte Fundort: Eine Version mit 100 % Haltbarkeit findet ihr beim Versteck beim schwebenden Silo im Süden der ruhigen Zone.

Fundort der TOZ-34. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

M860 Cracker

M860 Cracker (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Schrotflinte

Schrotflinte Fundort: Eine Version mit 100 % Haltbarkeit findet ihr im Tankstellengebäude östlich in der Region "Chemiewerk". Die Waffe liegt im Kühltresen.

Fundort der M860 Cracker. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Monolither-M860

Monolither-M860 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Schrotflinte

Schrotflinte Fundort: Könnt ihr nur als Besitzer der Deluxe- oder Ultimate Edition finden. Öffnet nach Abschluss der Hauptmissionen in der ruhigen Zone eure Lagerkiste, um die Nebenquest "Wer suchet, der findet" zu starten. Anschließend findet ihr die Waffe im Versteck des Journalisten im kaputten Bus südlich in der Region "Müllhalde".

Fundort der Monolither-M860. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

SPSA-14

SPSA-14 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Schrotflinte

Schrotflinte Fundort: Eine Version mit 42 % Haltbarkeit könnt ihr auf dem Dachboden der Fahrzeugstation "Lokomotiw" südöstlich in der Region "Kordon" finden.

Fundort der SPSA-14. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

VS Vintar

VS Vintar (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Scharfschützengewehr

Scharfschützengewehr Fundort: Folgt in Kürze.

SVDM-2

SVDM-2 (© Screenshot GIGA)

Waffentyp: Scharfschützengewehr

Scharfschützengewehr Fundort: Folgt in Kürze.

