Düsteren Steam-Shooter jetzt schnell kostenlos schnappen und für immer behalten

Auf Steam können sich Shooter-Fans jetzt ein besonderes Geschenk sichern. Der Action-Shooter Dark Sector ist aktuell komplett kostenlos erhältlich. Das Angebot gilt allerdings nur noch für wenige Tage.

Steam-Geschenk: Shooter jetzt kostenlos schnappen

Auf Steam können PC-Spieler oft sparen. Besonders beliebt sind allerdings die Gratis-Aktionen, bei denen sich Gamer ein Spiel komplett kostenlos schnappen können. Genau das ist jetzt bei Dark Sector der Fall. Der Third-Person-Shooter aus dem Jahr 2009 ist bis zum 30. November um 18 Uhr gratis. Ihr müsst das Spiel nur eurer Bibliothek hinzufügen und könnt dann zocken, wann immer ihr wollt (bei Steam anschauen).

Dark Sector Digital Extremes

Dark Sector kostet auf Steam für gewöhnlich 9,99 Euro, die ihr euch jetzt spart. Im Shooter spielt ihr den Agenten Hayden Tenno, der einen tödlichen Killervirus untersucht, von ihm infiziert wird und dadurch mächtige Fähigkeiten erhält. Im Laufe des Spiels kämpft er nicht nur mit Schusswaffen, sondern auch mit einem Schwert und einem riesigen Wurfstern.

Wenn euch das seltsam bekannt vorkommt, dann ist das kein Zufall. Dark Sector stammt vom Entwickler Digital Extremes, der auch für Warframe verantwortlich ist. Viele Elemente aus Dark Sector finden sich jetzt im Space-Shooter wieder. In der neuen Erweiterung Warframe 1999 besinnt sich Digital Extremes zumindest stilistisch wieder auf Dark Sector zurück und bietet das Original darum gleich kostenlos an.

Warframe Digital Extremes

Dark Sector ist auf Steam beliebt, aber auch sehr alt

Auf Steam steht Dark Sector bei sehr positiven Bewertungen. 82 Prozent der Reviews fallen positiv aus. In den Steam-Foren berichten manche Spieler allerdings von technischen Problemen. Auch beim Gameplay sollten PC-Spieler nicht vergessen, dass das Spiel schon einige Jahre auf dem Buckel hat.

Hier in Deutschland bekommt ihr allerdings nicht die komplette Packung. Laut Schnittberichte.com durfte der Shooter auf dem PC nur in stark geschnittener Form veröffentlicht werden. In der Folge spritzt weniger Blut und Körperteile können nicht mehr abgetrennt werden (Quelle: Schnittberichte.com)

