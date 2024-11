Stalker 2: Alle Händler-Fundorte auf der Karte

Bei Händlern könnt ihr in Stalker 2: Heart of Chornobyl eure Ausrüstung und Gegenstände kaufen und verkaufen. Wo ihr alle Händler auf der Karte finden könnt, was sie im Angebot haben und wie ihr ihre Waren erneuern könnt, erfahrt ihr hier.

Alle Händler finden

Händler findet ihr in jedem größeren Versteck und Lager. Sie werden mit einem Sack-Symbol auf der Karte markiert. Um mit ihnen zu handeln, müsst ihr sie ansprechen und dann im Dialog die E-Taste drücken. Darauf öffnet sich das Handelsfenster. Gegenstände, die ihr verkaufen wollt, zieht ihr aus eurem Inventar in das Fenster rechts oben und Waren, die ihr kaufen möchtet, zieht ihr aus dem Händlerinventar nach links oben.

Beachtet, dass ihr bei Barkeepern immer nur normale Gegenstände, aber keine Waffen und Rüstungen kaufen oder verkaufen könnt. Dies geht ausschließlich bei den Ausrüstungshändlern. Auf der folgenden Karte seht ihr die Standorte aller Händler:

Alle Händler-Standorte in Stalker 2. (© Screenshot MapGenie.io)

Welche Händler sind die besten?

Das Warenangebot von Händlern variiert und hängt auch damit zusammen, wie weit ihr schon bei den Hauptmissionen seid. Je weiter ihr seid, desto besser werden die angebotenen Rüstungen und auch seltenere Waffen findet ihr dann mal bei Händlern.

Generell lässt sich sagen, je weiter ihr Richtung Nordwesten kommt, desto besser werden auch die Händler. Während der Händler in Zalissja euch nur ein paar Standardwaffen und Rüstungen verkauft, findet ihr in Malachite und Janiw höherwertige Gegenstände. Das Ranking der Händler sieht wie folgt aus:

Prypjat: Der beste Händler im Spiel, der euch die seltensten Waffen und alle Munitionsarten verkauft. Wie ihr Prypjat schon früh erreichen könnt, lest ihr im verlinkten Guide. Janiw: Hat viele verschiedene Waffen, Rüstungen und Visiere im Angebot. Malachite: Nur bei der Händlerin hier findet ihr hochwertige SIRCAA-Rüstungen, die hohen Strahlenschutz bieten. Rostok: Hier findet ihr dedizierte Händler für Waffen und Rüstungen. Dementsprechend umfangreicher ist auch das Warenangebot. Zementwerk: Diese Basis gehört den Wächtern und dementsprechend hat der Händler viele Waffen, Aufsätze und militärische Schutzwesten im Angebot. Zaton: Der Händler auf dem Schiff "Sultansk" hat normale Anzüge und ein fortgeschrittenes Waffenangebot (z.B. AR416 und GP37). Chemiewerk: Der Händler sitzt östlich etwas außerhalb der Basis und verkauft viele unterschiedliche Waffen. Kordon: Händler Sidorowitsch ist westlich im Grünschnabeldorf in einem unterirdischen Bunker anzutreffen, wo er ein normales Angebot an Waffen und Rüstungen führt. Wilde Insel: Sowohl im Unterschlupf als auch südlich davon findet ihr Händler für Rüstungen und Waffen. Müllhalde: Der Händler in Schlackeberg hat nur ein spärliches Angebot minderwertiger Ausrüstung. Ruhige Zone: In Zalissja findet ihr nur Startausrüstung von geringer Qualität.

Warenangebot erneuern

Wenn euch das Angebot eines Händlers nicht gefällt, könnt ihr es erneuern, indem ihr euch 2-mal hintereinander in einem Bett schlafen legt. Anschließend hat der Händler ein etwas anderes Angebot, es kann aber auch sein, dass sich je nach Händler nicht viel ändert. Beachtet, dass ihr immer etwas essen müsst, nachdem ihr geschlafen habt. Hungrig könnt ihr nicht schlafen.

Genauso könnt ihr übrigens wieder Waren auffüllen. Kauft etwa alle Medikits ein, legt euch 2-mal schlafen und anschließend könnt ihr weitere Medikits erwerben.

Die Fundorte einzigartiger Waffen zeigen wir euch im Video-Feed!

