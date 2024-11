Riesiges Survival-Spiel auf Steam wehrt sich gegen Fan-Aufschrei: „Wir kriegen 10 Cent pro Spielstunde“

DayZ bekam vor einigen Wochen einen neuen großen DLC. Die Community ist mit „Frostline“ aber alles es andere als einverstanden – jetzt äußern sich die Entwickler zur Kritik.

Eiszeit auf der Map, aber auf Steam ist die Hölle los

DayZ ist ein Sandbox-Survival-Spiel, in dem Spieler auf riesigen Maps ums Übeleben, gegen Zombies und auch gegeneinander kämpfen. Im neuen DLC namens Frostline geht es auf den schneebedeckten Archipel „Sakhal“.

Die Map selbst kommt bei der Community sogar ganz gut an, auch wenn einige bemängeln, dass es sich um einen Reskin der Map Tanoa aus der Militär-Simulation Arma 3 handelt. Der mit Abstand größte Kritikpunkt ist aber der Preis von 27 Euro.

Von den in den letzten 30 Tagen zu Frostline abgegebenen Steam-Rezensionen sind gerade einmal 31 Prozent positiv. (Quelle: Steam). Die Steam-Nutzer sind sich einig, dass der Preis für den DLC nicht gerechtfertigt ist.

Entwickler verteidigt DLC-Preis

Marek Spanel, Entwickler beim verantwortlichen Studio Bohemia Interactive, wehrt sich mit einigen Statistiken zu DayZ in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter). Er erklärt, dass sie nicht einmal 10 Cent für eine Spielstunde der Nutzer bekommen.

Hier die deutsche Übersetzung des Beitrages von Marek Spanel:

Wusstest du, dass 8 Millionen Nutzer, für die wir Daten auf Steam haben, durchschnittlich 188 Stunden lang gespielt und durchschnittlich 30 US-Dollar brutto in DayZ ausgegeben haben? Das bedeutet, dass wir weniger als 10 Cent für eine Stunde Live-Online-Gaming erhalten haben, für das wir an Online-Infrastruktur hosten und seit über 10 Jahren aktualisieren.

Dennoch wird DayZ Frostline derzeit auf der gleichen Plattform als zu teuer kritisiert: 27 Euro für „nur eine Karte“, und einige Nutzer fordern „mehr für weniger Geld“.

Spanel ist also der Meinung, dass DayZ-Spieler bisher sehr viel Spielzeit für sehr wenig Geld bekommen haben. In einem Kommentar fügt er jedoch an, dass niemand gezwungen ist, den DLC zu kaufen, da das Hauptspiel weiterhin nutzbar bleibt.

Der offizielle X-Account von DayZ veröffentlicht ähnlich versöhnliche Töne und fügt an: „Wir lesen euer Feedback aufmerksam und versuchen immer, das Beste daraus zu machen. Wir vergessen auch nicht unsere fantastische Modding-Community - und ja, sie haben tonnenweise kostenlose Karten, die euch beschäftigen werden, wenn ihr noch nicht bereit seid, euch den Leuten auf dem frostigen Sakhal anzuschließen!“ (Quelle: DayZ via X).

DayZ selbst ist eines der beliebtesten Survival-Spiele auf Steam und verzeichnet seit Release eine stetig wachsende Community mit im Schnitt 50.000 bis 70.000 gleichzeitig aktiven Spielern am Tag. (Quelle: SteamDB).

HOT TAKE: Spielzeit ist NICHT gleich Geld

