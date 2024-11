Nur 3,49 Euro: Steam-Shooter ist jetzt so billig, dass ich Mitleid mit jedem Erstkäufer habe

Beim Stöbern durch den Steam-Store stößt man schnell auf tolle Angebote. Wenn ich einen Rabatt von 95 Prozent auf Suicide Squad: Kill the Justice League sehe, bekomme ich aber eher Mitleid.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Suicide Squad: Shooter auf Steam jetzt lächerlich billig

Es ist ein tolles Gefühl, auf Steam einen Rabatt von 95 Prozent zu sehen. Für gewöhnlich muss schon etwas Zeit vergehen, bevor Publisher ihre Werke zu derartigen Spottpreisen verhökern. Im Fall von Suicide Squad: Kill the Justice League hat es nicht einmal ein Jahr gedauert.

Der in so ziemlich allen Belangen gescheiterte Superhelden-Shooter ist tatsächlich noch in diesem Jahr erschienen – genauer gesagt am 2. Februar 2024. Der große Hype auf Steam blieb allerdings aus. In der Folge purzelten die Preise immer weiter, bis wir jetzt bei 95 Prozent angekommen sind. Das Spiel kostet jetzt also nur 3,49 Euro (auf Steam ansehen).

Zum Release hat Warner Bros. tatsächlich noch 69,99 Euro für das Spiel verlangt. Die Digital Deluxe Edition war mit 99,99 Euro sogar noch teurer (jetzt kostet sie 4,99 Euro). Bei einem solchen Rabatt bekomme ich doch etwas Mitleid mit den armen Schluckern, die zum Release den Vollpreis gezahlt haben. So verrückt ist das auch gar nicht. Immerhin kommt das Spiel von Rocksteady, die für die fantastischen Batman-Arkham-Games verantwortlich sind.

Suicide Squad: Kill the Justice League hätte also theoretisch ein gutes Spiel werden können. Warner Bros. war allerdings im Live-Service-Fieber und hatte Dollarzeichen in den Augen. Ein Plan, der ordentlich nach hinten losging.

Superhelden-Shooter erreicht ausgeglichene Bewertungen auf Steam

Jetzt, wo das Spiel weniger als 4 Euro kostet, lohnt es sich vielleicht doch noch für motivierte Shooter-Fans, die die Geschichte des Arkham-Universums erleben wollen. Die wird in Suicide Squad nämlich ganz offiziell weitererzählt. Die Helden sind nur diesmal böse geworden und müssen von der Taskforce X zur Strecke gebracht werden.

Die Reviews für Suicide Squad auf Steam fallen immerhin ausgeglichen aus. Insgesamt bewerten 67 Prozent den Shooter positiv. Bei den kürzlich abgegeben Wertungen sind es 56 Prozent. Die neuen Updates und Seasons haben die Situation also nicht wirklich verbessert.

Suicide Squad: Kill the Justice League – Gameplay-Trailer

