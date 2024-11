Knallhartes Steam-Spiel springt jetzt auf Konsolen und wird euch alles abverlangen

Das beliebte Fantasy-Game Nine Sols erscheint heute für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Auf Steam ist das Spiel bereits beliebt, aber auch für seine Schwierigkeit berüchtigt.

Update vom 26. November 2024: Nine Sols erscheint heute für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch und ist direkt zum Launch im Game Pass erhältlich. Die Steam-Reviews fallen bereits sehr positiv aus. Sie verraten aber auch, dass ihr den Schwierigkeitsgrad auf keinen Fall unterschätzen solltet.

Originalartikel vom 2. Oktober 2024:

Steam-Hit erscheint für PlayStation, Xbox und Switch

Der gefeierte Steam-Hit Nine Sols mischt Hollow Knight und Sekiro: Shadows Die Twice. Die Kombination hat dem Fantasy-Soulslike auf dem PC bereits zu großen äußerst positiven Bewertungen verholfen. Nach dem Steam-Release im Mai 2024 folgen jetzt Versionen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Zudem wird es direkt zum Launch im Game Pass verfügbar sein.

Entwickler Red Candle Games plant den Konsolen-Release am 26. November 2024. Der Trailer macht bereits klar, was euch erwartet: Ihr springt und kämpft euch durch eine düstere asiatische Fantasy-Welt mit Cyberpunk-Einflüssen und kämpft gegen knifflige Bosse.

Ganz wie in Sekiro gilt es die Schläge der Feinde im richtigen Moment zu blocken und dann mit eigenen Angriffen zu kontern. Als wendiger Katzenprotagonist müsst ihr zudem verschiedene Plattformer-Abschnitte meistern und die Geheimnisse der bildhübschen 2D-Welt erforschen.

Nine Sols RedCandleGames

Ein gefeiertes Fantasy-Soulslike auf Steam erscheint auch für Konsolen. (© RedCandleGames/ GIGA)

Nine Sols: Steam-Spieler sind schon begeistert

Steam-Spieler haben zur Qualität von Nine Sols eine klare Meinung. Ganze 95 Prozent der mehr als 11.000 Reviews fallen positiv aus. Der Fantasy-Hit scheint wirklich alles richtig zu machen: Sei es die Welt, die Story, die Musik oder das Gameplay, die Spieler lieben es.

Aus den Reviews geht allerdings auch hervor, dass euch mit Nine Sols eine echte Herausforderung bevorsteht. Bosse sollen knifflig sein, wodurch sich der Sieg allerdings umso belohnender anfühlt.

Im November dürfen sich auch Konsolen-Spieler die Zähne an Nine Sols ausbeißen. Gerade Hollow-Knight-Fans können dadurch vielleicht die quälend lange Wartezeit auf Silksong angenehmer gestalten, das von Steam-Spielern seit Jahren heiß erwartet wird.

