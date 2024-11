Konkurrenz für die Switch 2: Sony plant Angriff auf Nintendo

Die PS5 hat den Markt der stationären Konsolen fest im Griff – aber Sony will offensichtlich noch mehr. Einem neuen Bericht zufolge arbeitet das Unternehmen bereits an einer Handheld-Konsole, die der Nintendo Switch 2 harte Konkurrenz machen soll.

PlayStation greift Nintendo an

Mittlerweile ist es rund 13 Jahre her, dass PlayStation mit der Vita ihre letzte vollwertige Handheld-Konsole auf den Markt gebracht hat. Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge wird sich dies jedoch in Zukunft ändern, denn Sony soll an einer neuen tragbaren Konsole arbeiten.

Die neue Hardware befände sich demnach in der frühen Entwicklungsphase und solle die Reichweite der PlayStation-Marke vergrößern sowie Nintendo auf dem Handheld-Markt Konkurrenz machen. (Quelle: Bloomberg)

Dies ist nicht das erste Mal, dass in jüngerer Vergangenheit Gerüchte über einen PlayStation-Handheld ans Licht gekommen sind – bereits im Oktober gab es im Zuge eines PS6-Leaks Vermutungen, dass Sony an einem solchen Gerät arbeiten könnte.

Zudem würde Sony damit gewissermaßen einen Trend fortführen, denn mit dem neuesten Update hat das Unternehmen die PlayStation Portal erst kürzlich zu einer Cloud-Gaming-Konsole gemacht. Ein echter Handheld, der Spiele nativ wiedergeben kann, wäre quasi der nächste Schritt.

Neben PlayStation und Nintendo: Auch Xbox will tragbare Konsole

Jahrelang war Nintendo auf dem Handheld-Markt sträflich allein auf weiter Flur, bis sich Valve 2022 mit dem Steam Deck dazu gesellte. Doch der Markt wird in Zukunft noch umkämpfter, denn auch Xbox-Chef Phil Spencer hat die Entwicklung einer Microsoft-Konsole bestätigt.

Mit Sony will nun also offensichtlich der nächste Gaming-Gigant Ansprüche auf diesen Markt anmelden – wer am liebsten unterwegs zockt, kann sich also bald über eine deutlich größere Auswahl an Plattformen und Hardware-Optionen freuen.

Viele PlayStation-Spieler dürften sich über die Aussicht auf eine neue Handheld-Konsole freuen – schließlich konnte Sony mit der PSP damals zahlreiche Fans gewinnen:

